Лукашенко помиловал больше 20 раскаявшихся экстремистов

Все осужденные написали прошения, признали свою вину и раскаялись. Помилованными стали 20 мужчин и три женщины, из них 13 человек старше 50 лет, 14 страдают от хронических болезней, у 12 есть дети, один является многодетным отцом.

Источники канала подчеркнули, что решение приняли из принципов гуманизма. Осужденным дали шанс вернуться к нормальной жизни, за их поведением будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лукашенко высказался о диктатуре в Белоруссии. Президент республики отметил, что она значительно лучше, чем «демократия» на Украине.