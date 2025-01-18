18 января 2025, 12:09

Лукашенко помиловал больше 20 раскаявшихся экстремистов

РИА «Новости»
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Александр Лукашенко принял решение о помиловании 23 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Указ президента Белоруссии оказался в распоряжении у Telegram-канала «Пул Первого».

Все осужденные написали прошения, признали свою вину и раскаялись. Помилованными стали 20 мужчин и три женщины, из них 13 человек старше 50 лет, 14 страдают от хронических болезней, у 12 есть дети, один является многодетным отцом.

Источники канала подчеркнули, что решение приняли из принципов гуманизма. Осужденным дали шанс вернуться к нормальной жизни, за их поведением будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лукашенко высказался о диктатуре в Белоруссии. Президент республики отметил, что она значительно лучше, чем «демократия» на Украине.

Белоруссия Преступления Александр Лукашенко
18 января 2025, 13:13
Оспа обезьян добралась до Азербайджана
РИА «Новости»
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В Азербайджане выявили первый случай случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки в одну из зарубежных стран, где он находился с 2 по 11 января. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Спустя несколько дней после возвращения мужчина обратился в одну из клиник в Баку. У него появились высыпания в области половых органов, повысилась температура тела, начались мышечные боли и увеличились лимфатические узлы.

Врач выяснили, что азербайджанец контактировал с человеком с сыпью во время поездки в другую страну. Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян дал положительный ответ, мужчину госпитализировали.

У контактировавших с заболевшим членов семьи симптомы не проявились, их обеспечили медикаментами и назначили профилактическое лечение.

В начале января первый случай заражения штаммом оспы обезьян выявили во Франции.

Оспа обезьян Азербайджан
18 января 2025, 10:48
Трамп подвел американцев решением перенести место инаугурации
Global Look Press
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Решение избранного президента США Дональда Трампа перенести место инаугурации с уличного пространства в помещение вызвало недоумение у множества американцев. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Конгрессмены приняли сотни звонков от обеспокоенных избирателей, которые получили билеты на церемонию. Граждане обескуражены, поскольку некоторые из них также приобрели авиабилеты, желая прилететь из других городов.

Стадион Capital One Arena, где можно будет на экранах наблюдать за процессом инаугурации и куда президент приедет после церемонии, вместит только 20 тысяч человек. Еще 220 тысяч билетов использовать не получится.

Церемонию впервые за 40 лет перенесли в ротонду Капитолия. Трамп принял такое решение из-за надвигающихся холодов - в понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

США Вашингтон Дональд Трамп
18 января 2025, 10:11
Госдолг США достиг 106,4 тысячи долларов на одного американца
Global Look Press
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Государственный долг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов накануне инаугурации Дональда Трампа. На каждого американца пришлась сумма по 106,4 тысячи долларов, подсчитало РИА «Новости».

За год госдолг Соединенных Штатов вырос на 7%, или на 2,4 триллиона долларов. Эта сумма в 8,3 раза превышает весь российский госдолг.

На этом фоне американские власти приняли решение снова ввести фиксированный уровень потолка госдолга, который был отменен полтора года назад. Другими мерами могут стать увеличение налогов для состоятельных американцев и уменьшение трат на госаппарат.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он сменит на этом посту Джо Байдена, правившего четыре года. Церемонию перенесли в ротонду Капитолия из-за холодов в Вашингтоне.

США Дональд Трамп Госдолг
18 января 2025, 08:33
Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС
РИА «Новости»
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По итогам ноября Россия в два раза в годовом выражении сократила импорт вина из Евросоюза — до 47,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Крупнейшим поставщиком этого алкогольного напитка в ноябре 2023 года была Латвия, через которую шло 46% всех поставок из Евросоюза. Однако с мая 2024 года пальма первенства перешла к Италии, которая в ноябре «закрыла» 35% отгрузок.

Латвия с 30% стала второй, третье место у Польши (13%), а четвертое место между собой поделили Литва и Португалия (по 6%), тогда как на долю Германии пришлись 5% поставок.

В сравнении с осенью 2023 года заметнее остальных импорт сократила Литва, до 2,9 миллиона евро. Латвия уменьшила объемы отгрузок в денежном выражении втрое - до 16,5 миллиона евро.

При этом Австрия нарастила поставки в шесть раз - до 270 тысяч евро, а Португалия в три - до трех миллионов евро.

Ранее стало известно, что производство алкоголя в России показало снижение третий год подряд.

По итогам ноября Россия в два раза в годовом выражении сократила импорт вина из Евросоюза - до 47,6 миллиона евро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Россия Вино

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