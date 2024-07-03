03 июля 2024, 11:05

Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале республики.

Закон об амнистии приняла нижняя палата белорусского парламента 30 мая. Верхняя палата одобрила его 20 июня.

В законе перечислены категории людей, подпадающих под амнистию. Это несовершеннолетние, их матери и отцы-одиночки, беременные женщины, лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, получившие ранения на военной службе, а также пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом под амнистию не попадут лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, судимые два и более раза, амнистированные в предыдущие три года, не возместившие ущерб от преступлений, злостные нарушители дисциплины во время отбывания наказания, а также включенные в списки причастных к экстремистской или террористической деятельности.

В апреле Лукашенко рассказывал о планах белорусской оппозиции захватить один из районов страны и, объявив там новую власть, призвать ввести войска НАТО.

Белоруссия Законы Александр Лукашенко
03 июля 2024, 11:34
В Кремле не исключили контакты с Катаром на саммите ШОС
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У Владимира Путина не исключены контакты с катарской стороной на саммите ШОС в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча - ред.) тоже может состояться», - сказал Песков.

Путин прилетел в Астану ночью. В первый день саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и вице-президентом Ирана.

Саммит пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».

Саммиты Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Катар ШОС
03 июля 2024, 11:21
Путин обсудит с Эрдоганом перспективы визита в Турцию
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе рабочих переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит перспективы поездки в республику. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Путин обсудит с Эрдоганом перспективы поездки в Турцию, решение о встрече было обоюдным», - сказал он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что на встрече глав государств среди прочих будут обсуждаться вопросы, связанные с Сирией.

«Переговоры Путина и Эрдогана будут продолжительными. Речь на них, в том числе, зайдет об Украине и двухсторонних отношениях», - добавил Песков.

В ночь на 3 июля Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В первый день саммита он проведет встречу с Эрдоганом, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС в Астане проходит 3 и 4 июля.

Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Владимир Путин
03 июля 2024, 10:52
МИД Ливана передал Израилю одно послание
РИА «Новости»
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Власти Ливана не хотят военного противостояния с Израилем. Такое послание глава министерства иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб направил министру внешнеполитического ведомства Израиля Исраэлю Кацу. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

«Мы не хотим войны, Ливан заинтересован в мире», - заявили представители ливанской стороны.

Журналисты отметили, что Абдалла Бу Хабиб передал свою позицию через главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, который встречался с Кацем 2 июля. В настоящее время у Израиля и Ливана нет дипломатических отношений, поэтому межгосударственное общение идет через третьих лиц.

Ранее политолог Ципис назвал вероятность начала боевых действий в Ливане весьма высокой. Он отмечал, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху может начать военную операцию на территории Ливана, чтобы его коалиция осталась у власти.

Израиль Ливан
03 июля 2024, 09:33
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
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Президент России Владимир Путин направил в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что узы взаимовыручки и дружбы остаются для обеих стран надежной основой для развития отношений.

«Важно, что закаленные в суровую военную пору узы взаимовыручки и дружбы остаются для наших стран надежной основной для союзничества и развития отношений стратегического партнерства», - говорится в поздравлении.

Путин добавил, что Россия и Белоруссия успешно координируют усилия в противостоянии внешним вызовам и угрозам, эффективно взаимодействуют на различных направлениях.

«Уверен, что упрочение институтов Союзного государства, наращивание комплекса двусторонних связей отвечают интересам наших братских народов в полной мере», - добавил президент.

Ранее Путин назвал приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Международные отношения Россия Владимир Путин

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