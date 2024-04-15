15 апреля 2024, 22:24

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Unsplash
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ предусматривает реализацию в 2024–2028 годах программы по развитию Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Указ определяет участников проекта и условия их деятельности.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять участие в создании российской космической станции. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на успешной сотрудничество России и Белоруссии в космической отрасли, сообщили «Известия».

Кремль Белоруссия Александр Лукашенко Россия
15 апреля 2024, 22:00
Митингующим против закона об иноагентах в Тбилиси пригрозили расправой
РИА «Новости»
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Полиция предупредила митингующих в Тбилиси против закона об иноагентах, что в случае неподчинения будет применять спецсредства. Заявление министерства внутренних дел опубликовали на официальном сайте.

«Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованиям полиции… в случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», - заявили в МВД.

Волнения в Грузии начались в понедельник, когда парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Перед правительственным зданием организовали митинг противников закона. У входа в парламент разместили подразделения спецназа из-за попыток митингующих прорвать кордоны.

При обсуждении законопроекта об иноагентах в парламенте произошла драка - лидер оппозиции Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей партии Мамуку Мдинарадзе. К потасовке присоединились другие парламентарии.

Грузия Драки Законы Митинги Полиция Иноагенты
15 апреля 2024, 20:05
Послание врагам. Нетаньяху выберет цели для атаки в Иране
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил армии предложить цели в Иране, чтобы «послать сигнал». Об этом сообщило издание Washington Post.

«Израиль ищет варианты, которые „пошлют сигнал“, но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», - написали авторы материала.

Израиль не хочет разозлить международных союзников, указано в публикации. Тем не менее, ответ Ирану очень важен для государства, потому что он станет посланием всем, «кто хочет навредить».

Украина также очень опасается обострения ирано-израильского конфликта , ведь он прямым образом отразится на ней. Речь идет об американской помощи, которую могут свернуть в пользу Израиля.

Ранее эксперты-востоковеды рассказали «360» о том, какие перспективы могут ожидать Ближний Восток в зависимости от дальнейших действий обеих сторон конфликта. Существуют три сценария: от затишья до большой войны.

Израиль Войны Иран Армия
15 апреля 2024, 20:02
Трамп прибыл на судебное разбирательство по делу о подкупе
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где началось разбирательство дела о выплате им 130 тысяч долларов порноактрисе Стефани Клиффорд. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

Ранее стало известно, что три американских штата - Огайо, Алабама и Вашингтон - могут не внести действующего президента США Джо Байдена в бюллетени на выборах в ноябре.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии свою кандидатуру выдвинет Джо Байден, а республиканцев представит Дональд Трамп.

США Суд Дональд Трамп Выборы
15 апреля 2024, 19:13
Патрушев призвал Израиль не допустить эскалации ближневосточного конфликта
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Как сообщили в пресс-службе российского аппарата, коллеги обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«В контексте обострения обстановки на Ближнем Востоке Патрушевым отмечена необходимость проявления всеми сторонами сдержанности в целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта», - передали в пресс-службе.

Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами, сообщили «Известия».

На Ближнем Востоке обострился ирано-израильский конфликт , который рискует обернуться большой войной. Иран выпустил по Израилю около 150 ракет и свыше 100 дронов.

США обвинили Иран в регулярных нарушениях международного права и призвали мировое сообщество осудить агрессию. Однако произраильские силы в своей пропаганде начали переходить все логические линии , оправдывая атаку по посольству в Дамаске.

Израиль Россия Переговоры Ближний Восток

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