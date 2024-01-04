Лукашенко подписал поправки в закон о президенте Белоруссии

Поправки учитывают положения обновленной Конституции страны и правоприменительную практику. Последний раз этот документ корректировали в 2006 году. Сейчас изменились требования к кандидату в президенты Белоруссии.

«Им может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий (не имевший) гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества», - уточнили в документе.

Помимо этого, закреплено положение, что глава государства возглавляет систему государственной службы и является делегатом Всебелорусского народного собрания.

В законе также уточняется статус уходящего президента страны. Ему и членам его семьи гарантируется неприкосновенность в связи с любыми преступлениями, совершенными за время его правления. Он имеет право на пожизненную государственную охрану, неприкосновенность любого своего имущества и получение в дар государственной недвижимости для постоянного проживания.

Ранее Лукашенко в новогоднем обращении к народу поблагодарил военных за «уверенность в завтрашнем дне».