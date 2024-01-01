01 января 2024, 02:15

Лукашенко поблагодарил силовиков за мир и «уверенность в завтрашнем дне»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к народу поблагодарил военных за «уверенность в завтрашнем дне» и мир. Выступление белорусского лидера опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

В 2023 году Белоруссию «пытались поставить на колени, удушить экономически». Но страна не только выстояла, но и продолжила всесторонне развиваться и идти к своей цели, заявил Лукашенко. И можно сделать еще больше, уверен президент.

«Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!» - заявил глава государства.

Лукашенко также пожелал мира для соседей и приумножения лучшего.

Белоруссия вошла в тройку стран , наиболее желанных для посещения российскими туристами в 2023 году. Около 9% российских туристов посетили страну в ушедшем году.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Новый год
01 января 2024, 00:29
Соцсеть Илона Маска подешевела на 71%
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Социальная сеть X стала дешевле более чем на 70%. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на компанию Fidelity.

«Компания Fidelity считает, что соцсеть Х стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября», - сказано в материале.

При этом на сайте отметили, что фонд Fidelity не может иметь точные данные о финансах, хоть и оказал помощь Маску в покупке площадки. Другие акционеры могут оценить X по-другому.

По мнению журналистов, соцсеть могла лишиться более 10% стоимости из-за грубого высказывания Маска в ноябре на онлайн-мероприятии. Тогда он выступил перед рекламодателями, которые отказали бизнесмену в сотрудничестве из-за его скандальных высказываний о евреях.

Ранее журналисты газеты Financial Times опубликовали прогноз, в котором говорилось о банкротстве соцсети X. Журналисты напомнили, что крупные кинокомпании перестали размещать рекламу на этой площадке, и ситуация складывается в худшую сторону для предпринимателя. До этого Маск даже пригрозил судом организациям, которые бойкотировали его соцсеть.

Соцсети Илон Маск Деньги
31 декабря 2023, 22:32
Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии
flickr
Читайте нас в: Google Новости
Один раз за сутки международная «коалиция» во главе с США в Сирии нарушила правила деконфликтации. Об этом заявил заместитель руководителя центра РФ по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передало РИА «Новости».

«За сутки со стороны „коалиции“ зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», - сказал он.

По словам Кулить, рядом с военной базой Эт-Танф зафиксировали нарушения двумя истребителями F-15 «коалиции». Он отметил, что такими действиями группа создает опасные предпосылки авиационных происшествий и обостряет ситуацию в небе над Сирией.

Ранее боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» пустили ракетные снаряды по двум американским базам на северо-востоке Сирии. Военные объекты расположены недалеко от газового месторождения Конико и нефтяной подземной кладовой Эль-Омар. Противовоздушная оборона США сработала, однако сбить ракеты не смогла. Взрывы также услышали жители соседних регионов.

США Беспилотники Сирия Военные
31 декабря 2023, 21:57
Три землетрясения за день обрушились на Турцию
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Еще два землетрясения произошли в течение 30 минут после первого в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Жалоб на негативные последствия стихийного бедствия не поступало, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) зафиксировало первые подземные толчки магнитудой 4,4 в 19:37 по местному времени (совпадает с московским). Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52 в Хаккари, а уже в 20:06 - третье.

«До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации», - отметили власти.

Сейсмологи 22 декабря зафиксировали два землетрясения в Северной Осетии. Сначала подземные толчки произошли в 19 километрах от Владикавказа, затем - в 10 километрах от столицы республики.

Турция Землетрясения
31 декабря 2023, 21:51
Королева Дании Маргрете II объявила об отречении от престола
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Королева Дании Маргрете II объявила, что отречется от престола в пользу сына кронпринца Фредерика. Об этом написало Agence France-Presse.

«В воскресенье королева Дании Маргрете II объявила, что 14 января она отречется от престола после 52-летнего правления», - написали в агентстве.

Королева Дании оставит престол своему сыну, кронпринцу Фредерику. Маргрете II дольше всех предшественников правит страной.

Ранее младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский заявил, что планирует вернуться на родину вместе с семьей, США для него лишь временное пристанище. Герцог даже намекнул на возможное возвращение в Блайти.

Дания Семья

Новости по теме