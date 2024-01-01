Лукашенко поблагодарил силовиков за мир и «уверенность в завтрашнем дне»

В 2023 году Белоруссию «пытались поставить на колени, удушить экономически». Но страна не только выстояла, но и продолжила всесторонне развиваться и идти к своей цели, заявил Лукашенко. И можно сделать еще больше, уверен президент.

«Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!» - заявил глава государства.

Лукашенко также пожелал мира для соседей и приумножения лучшего.

Белоруссия вошла в тройку стран , наиболее желанных для посещения российскими туристами в 2023 году. Около 9% российских туристов посетили страну в ушедшем году.