12 апреля 2024, 15:19

Лукашенко опроверг слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы

РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия никогда не обсуждали вопросы по якобы захвату Европы. На это указал президент республики Александр Лукашенко. Видео общения белорусского лидера со СМИ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Лукашенко отметил, что французы пытаются запугать его и президента России Владимира Путина, что якобы Белоруссия вступит в войну.

«Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос», - подчеркнул лидер Белоруссии.

Глава республики приехал в Москву с двухдневным визитом 11 апреля. Сначала Лукашенко провел переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудили в том числе украинский конфликт. Лукашенко заявил, что именно сейчас настал подходящий момент для урегулирования кризиса. По его мнению, Украине и странам Запада необходимо сесть за стол переговоров.

В пятницу, 12 апреля, Путин и Лукашенко продолжили переговоры в закрытом режиме.

Белоруссия Александр Лукашенко Европа Россия Владимир Путин
12 апреля 2024, 16:19
Песков усомнился в мудрости главы МВД Эстонии после его слов об РПЦ
РИА «Новости»
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Предложение главы эстонского МВД Лаури Ляэнеметса о террористическом статусе Московского патриархата РПЦ вряд ли можно отнести к категории умных. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ляэнеметс выступил с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. Он отметил, что передаст инициативу в эстонский парламент. Если власти страны дадут положительный ответ, Московский патриархат могут вообще запретить в республике. При этом, по мнению Ляэнеметса, на прихожанах новый статус патриархата РПЦ никак не скажется.

Недавно власти республики обсудили, как можно экономически надавить на Эстонскую православную церковь , чтобы та разорвала связи с Россией. Парламентарий партии «Отечество» Ахти Калликорма предложил изъять у ЭПЦ недвижимое имущество.

Кремль РПЦ Дмитрий Песков Эстония
12 апреля 2024, 16:02
МИД заявил о бессмысленности рассуждений про ДСНВ
РИА «Новости»
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Российские власти считают, что рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас бессмысленно. Об этом сказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Его слова привел ТАСС.

Российский дипломат пояснил, что США не готовы вести диалог на условиях равноправия, а также не хотят уважать интересы Москвы.

«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений», - подчеркнул Ермаков.

Он добавил, что российская сторона не видит трагедии, поскольку готова к любому развитию событий.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, приостанавливающие участие России в ДСНВ. При этом глава государства отмечал, что Москва не выходит из соглашения.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что у России не осталось доверия к США в рамках ДСНВ.

США Россия МИД РФ
12 апреля 2024, 16:01
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне
РИА «Новости»
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В МИД России вызвали посла Франции Пьера Леви. Причиной стали неприемлемые заявления главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви», - указали в ведомстве.

Сежурне заявил, что у Франции отсутствует интерес в разговоре с российскими официальными лицами, так как публикуемые ими заявления якобы содержат ложную информацию. В министерстве указали послу на неприемлемость подобных выпадов, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Также в МИД заявили, что РФ расценивает подобные высказывания как действия, направленные на подрыв возможного диалога между странами.

Франция недавно перестала контактировать с Россией по теме борьбы с терроризмом. Страна ввела особую систему сотрудничества по вопросам безопасности с зарубежными посольствами. Но Россию не поставили в известность о новой инициативе.

Париж Россия МИД РФ Франция Москва
12 апреля 2024, 14:57
В Таджикистане призвали наказать всех виновных в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Власти Таджикистана считают, что наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести все причастные. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Наказание должны понести все - и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», - заметил таджикский дипломат.

По его словам, следствие по теракту будет беспристрастным и справедливым.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» в здании концертного зала 22 марта. По последним данным, погибли 145 человек.

Силовики оперативно задержали подозреваемых в Брянской области, ими оказались выходцы из Таджикистана.

В ходе допросов выяснилось, что после теракта боевики планировали скрыться на Украине. Для них специально подготовили два коридора. Координатор злоумышленников обещал им по миллиону рублей.

Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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