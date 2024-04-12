Лукашенко опроверг слухи о планах России и Белоруссии по захвату Европы

Лукашенко отметил, что французы пытаются запугать его и президента России Владимира Путина, что якобы Белоруссия вступит в войну.

«Это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу. Ну, для начала Польшу и Прибалтику. Это правда? Это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос», - подчеркнул лидер Белоруссии.

Глава республики приехал в Москву с двухдневным визитом 11 апреля. Сначала Лукашенко провел переговоры с Путиным. Лидеры двух стран обсудили в том числе украинский конфликт. Лукашенко заявил, что именно сейчас настал подходящий момент для урегулирования кризиса. По его мнению, Украине и странам Запада необходимо сесть за стол переговоров.

В пятницу, 12 апреля, Путин и Лукашенко продолжили переговоры в закрытом режиме.