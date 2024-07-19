Лукашенко объяснил, за что решил «колошматить губернаторов» после бури в Белоруссии

«Отговорки типа того, что я не пойду, не хочу, не буду, не принимаются. Уполномоченные президента на местах, принимайте решительные действия», - потребовал он.

«Адекватной реакции на это событие - быстрой, четкой, военной - не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы», - возмутился Лукашенко.

Именно поэтому, по его словам, он «начал колошматить губернаторов и других». Президент республики подчеркнул, что никакие отговорки в контексте случившегося принимать не собирается.

Он еще раз указал на то, что его помощники и уполномоченные должны немедленно выехать на места и разобраться с актуальными вопросами о последствиях разгула стихии.

«Надо - подключим армию. Наша страна компактная. Мы знаем, что делать», - заключил Лукашенко.