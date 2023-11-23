Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе

Глава республики напомнил, что в 1996 году из Белоруссии вывели ядерное оружие. Это закончилось расширением НАТО на Восток и отработкой в 2016 году сценария ядерного удара по белорусской территории, отметил Лукашенко. По замыслу этих учений, республика даже не вовлекалась в конфликт, подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52. Они посылали сигнал не только Белоруссии, обратил внимание глава республики.

Президент назвал абсурдными на этом фоне упреки из-за размещения на белорусской территории российского тактического ядерного оружия. Лукашенко заверил, что республика никому не угрожает.

«Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», - пояснил белорусский лидер.