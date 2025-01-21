Лукашенко назвал Вильнюс белорусской территорией

Сбежавшие в Литву белорусские националисты собираются захватить часть прибалтийского государства и создать там анклав «Беларусь 2», добавил Лукашенко.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно - действительно белорусский край», - отметил он.

Лукашенко выразил мнение, что белорусские националисты могут назвать прилегающие районы Польши территорией Белоруссии. Литовцы уже не знают, что с ними делать - у них «мозги набекрень», заявил президент. При этом он назвал националистов проблемой тех, кто их туда позвал.

Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих выборах. Голосование назначили на 26 января 2025 года.