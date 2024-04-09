Лукашенко назвал слабой работу белорусского ВПК

Он пригрозил, что в ближайшее время организует смотр лучшей выпущенной техники и привлечет к оценке результатов военных.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку. В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что страна находится в тяжелом положении и шутки о состоянии военно-промышленного комплекса не имеют под собой никаких оснований.

На минувшей неделе, комментируя дополнительные поставки вооружений в белорусскую армию, Александр Лукашенко заявил, что республика готовится к войне ради мира. По его словам, страна не намерена ни на кого нападать, но всегда готова дать отпор противнику.

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии продемонстрировали слабую работу, которую прикрыли большим количеством докладов и «щелканьем каблуками». Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко на заседании, посвященном развитию оборонного сектора.