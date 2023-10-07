Лукашенко назвал Путина примером беззаветного служения Отечеству

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Президент России Владимир Путин стал ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко , сообщила пресс-служба главы республики.

Он поздравил Путина с днем рождения и отметил, что тот проявил уважение к историческому и культурному наследию России, а также смог отстоять интересы страны. По словам Лукашенко, жители Белоруссии оценили вклад российского лидера в укрепление отношений двух стран.

«Уверен, что наше традиционно открытое и доверительное общение будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений в духе подлинного союзничества и стратегического партнерства», - добавил он.

Президенту России исполнился 71 год. Согласно опросу, который проводил ВЦИОМ, 79% россиян назвали Путина самым подходящим кандидатом на пост главы государства. Респонденты указали на способность нынешнего российского лидера гарантировать стабильность страны и ее развитие.

Кроме того, 72% россиян выразили мнение, что Путин многое сделал для граждан и государства. Большая часть респондентов назвала его активным, решительным, волевым и мудрым человеком.