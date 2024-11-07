Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

«Камала - просто героическая женщина, плакать ей не нужно. США пока не созрели выбирать женщину на выборах. С этим бульдозером она шла нос к носу, поэтому ни в коем случае плакать ей нельзя», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал молодцом Дональда Трампа, который станет новым президентом страны.

«Он молодец, как бы я к нему ни относился. Давили, стреляли, посадить хотели, но он прошелся бульдозером. Это личный подвиг Трампа во имя американского народа», - добавил он.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Харрис представляла на них Демократическую партию , а Трамп баллотировался от республиканцев.