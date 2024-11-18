Лукашенко наказал белорусских силовиков за поведение на протестах

Читайте нас в:

Указ № 425 «О лишении воинских и специальных званий» Лукашенко подписал 18 ноября. К этому моменту 21 военнослужащий и сотрудник силовых ведомств уже не занимали своих постов. Президент поручил лишить их воинских и специальных званий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего», - сообщила пресс-служба.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Для разгона демонстрантов силовики применили спецсредства и технику.