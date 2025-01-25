Лукашенко исключил повторение массовых протестов и беспорядков в Белоруссии

«Все наши противники и враги должны понимать - не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», - сказал белорусский лидер на акции «Марафон единства».

Он добавил, что республика никогда не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека. В Белоруссии создадут общество справедливости, в котором люди будут уважать друг друга, подчеркнул Лукашенко.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко ранее заявил, что компания по выборам президента проходит штатно, согласно действующему законодательству. В любом случае, голосование оценят наблюдатели, в том числе национальные. В Центризбирком не поступало никаких жалоб от кандидатов в лидеры государства.