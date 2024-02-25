Лукашенко будет участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году

«Передайте им (Западу - прим. ред.), что пойду. <…> Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», - сказал Лукашенко.

По данным приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул Первого» , Лукашенко назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире. Он добавил, что голосование в стране - праздник.

«Мы проводим искреннюю и честную политику! Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать все!» - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил: люди начинают понимать, что президент в Белоруссии - это очень тяжелая работа и решиться занять такой пост может не каждый. По мнению Лукашенко, в текущий момент его уход из политики будет равносилен предательству.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией и вместе страны противостоят любому противнику.