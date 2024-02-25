25 февраля 2024, 12:13

Лукашенко будет участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен поучаствовать в президентских выборах в 2025 году. Об этом написало РИА «Новости».

«Передайте им (Западу - прим. ред.), что пойду. <…> Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», - сказал Лукашенко.

По данным приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул Первого» , Лукашенко назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире. Он добавил, что голосование в стране - праздник.

«Мы проводим искреннюю и честную политику! Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать все!» - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил: люди начинают понимать, что президент в Белоруссии - это очень тяжелая работа и решиться занять такой пост может не каждый. По мнению Лукашенко, в текущий момент его уход из политики будет равносилен предательству.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией и вместе страны противостоят любому противнику.

Праздники Белоруссия Россия Работа Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 11:53
Белоруссия всегда будет едина с Россией — Лукашенко
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией и совместными усилиями государства смогут противостоять любому противнику. Об этом написало РИА «Новости».

«Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир - это сила. Понимают только силу», - добавил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году, причем отметил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» его страну, тем быстрее он решится стать кандидатом.

Ранее, 20 февраля, Александр Лукашенко заявил, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. Он сообщил также, что Североатлантический альянс разместил рядом с Белоруссией и Россией около 32 тысяч военных.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Россия НАТО
25 февраля 2024, 11:43
Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину
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Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.

Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.

Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.

Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.

Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.

G7 Джо Байден
25 февраля 2024, 11:40
Более 40% избирателей в Белоруссии проголосовали на парламентских выборах
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Почти половина избирателей в Белоруссии уже отдали свои голоса на парламентских выборах. Явка к 09:00 по московскому времени составила 43,64%. Об этом заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть первые сведения на девять часов утра. Явка составила 43,64%», - указал председатель белорусского Центризбиркома.

По его словам, больше всего жителей проголосовали в Могилевской области - свои голоса отдали свыше 54% белорусов. В Витебской области явка составила более 43%, а в Гомельской - более 51%. Меньше всего людей пришло на выборы в столице - в Минске проголосовали около 31% граждан. В Минской области зафиксировали явку более 42%.

Досрочное голосование на президентских выборах началось в России. Проголосовать могут россияне, находящиеся в труднодоступных местах и отправляющиеся в плавание в основное время выборов. В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала, в 2018 году она составила примерно 0,25% от общего числа голосовавших. Досрочные выборы также стартовали в Запорожской области.

Белоруссия Минск Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 11:23
«Несбыточная мечта». Неэффективность антироссийских санкций признали во Франции
РИА «Новости»
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Высказывание президента России Владимира Путина по поводу неэффективности санкций против страны нашло отклик у французского политолога Рено Пила. Он подтвердил слова российского лидера о несостоятельности ограничений в эфире телеканала LCI.

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях Путин прав. Потому что санкции - это несбыточная мечта», - сказал эксперт.

Пила напомнил об обещании «сокрушить российскую экономику санкциями», данном в свое время французским министром Брюно Ле Мэром, и подчеркнул, что на деле уровень экономики РФ только растет.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкций против России. Под ограничения попали около 500 физических лиц и организаций, включая те, которые находятся за рубежом. Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден назвал действия США безумием.

Санкции Россия Владимир Путин Франция

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