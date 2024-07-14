«Лучшие электоральные практики». В Совфеде высмеяли слова Байдена о покушении на Трампа

Он с иронией высказался о том, что Байден из-за недостатка фактов отказался назвать стрельбу на митинге в Батлере покушением на Трампа. Также глава государства пообещал провести с пострадавшим политиком телефонные переговоры.

«Лучшие электоральные практики США», - прокомментировал Клишас.

Стрельба произошла во время выступления Трампа на митинге в штате Пенсильвания. Злоумышленник открыл огонь из винтовки и пристрелил одного человека , тяжелые ранения также получили двое зрителей. Одна из пуль попала в Трампа - она задела ухо. Газета New York Post сообщила, что покушение на республиканца совершил 20-летний американец , который стрелял с крыши находившегося неподалеку производственного здания.