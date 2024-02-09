«Лучше послушаю Путина». Полное оговорок выступление Байдена шокировало американцев

Американцы назвали речь Байдена «катастрофой» и призвали его «уйти уже из любви ко всему святому». Кроме того, пользователи предположили, что это выступление - попытка отвлечь жителей США от интервью с президентом России.

«Почему вы произносите эту неожиданную речь одновременно с публикацией интервью Путина?» - спросил один из комментаторов.

«Очевидно, что это отвлечение от интервью Путина с Такером Карлсоном», - ответил другой.

«Нет, я лучше послушаю Путина», - резюмировал третий.

Обращение Байдена к американцам было посвящено докладу спецпрокурора Роберта Гура, который написал об отношении президента к секретным документам. Разумеется, сразу же после заявления о том, что у него все в порядке с памятью, американский президент оговорился , назвав лидера Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси главой Мексики.