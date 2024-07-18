18 июля 2024, 07:14

«Лучше молчать». Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией

РИА «Новости»
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Заявляя о вероятном конфликте между Россией и НАТО польский президент Анджей Дуда, вероятно, сам не до конца понимает, о чем говорит. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее политик в беседе с Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте приведет к противостоянию с Североатлантическим альянсом. Он отмечал, что НАТО уже начал подготовку с боевым действиям с ВС России.

Пушков отметил, что высказывание Дуды это не просто риторика, он выражает мнение половины руководства стран-членов альянса.

«Дуда не конца понимает, видимо, что он сказал. Бывает такое. Большая жара сейчас в Европе, мозги плавятся у некоторых. Вывод: Дуда самонадеян. Такими были его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», - написал он.

Ранее прогнозы Дуды о войне России с Западом оценили в Кремле.

Россия НАТО Польша
18 июля 2024, 05:36
Туристки сымитировали секс со статуей и разозлили местных жителей
РИА «Новости»
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В Италии две туристки проявили неуважение к памятникам культуры, взобравшись на копию статуи «Вакх», чтобы совершить неподобающие действия — от поцелуя до имитации полового акта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Жители Флоренции были возмущены фотографиями, на которых две туристки развлекались с бронзовой статуей Вакха. Женщины взобрались на скульптуру. Одна из них притворилась, что целует статую, а потом прижалась к ней ягодицами. Подруга в это время ее фотографировала. Вторая туристка потом сымитировала половой акт, встав на колени рядом со статуей.

Фотографии распространились в соцсетях. Флорентийские власти потребовали принять жесткие меры в отношении иностранок, а местные жители призвали посадить их в тюрьму за неуважение к культуре страны.

«А мы уверены, что нам нужны такие туристы?» - задались они вопросом.

Бывший член городского совета Флоренции Марко Пассери по этому поводу добавила, а нужны ли им такие туристы.

Ранее москвич застрял пенисом в цементе , когда пытался сделать скульптуру своего полового органа.

В Италии две туристки проявили неуважение к памятникам культуры, взобравшись на копию статуи «Вакх», чтобы совершить неподобающие действия - от поцелуя до имитации полового акта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Италия Туризм Секс Полиция
18 июля 2024, 04:58
«Я устал». Байден обвинил Маска в попытке купить выборы
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Об этом американской лидер написал в личном аккаунте в соцсети X.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», - написал Байден.

В подтверждение своих слов глава Белого дома прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, сопроводив ее фотографией кандидата в президенты США Дональда Трампа и предпринимателя и призывом «победить» бывшего главу государства.

До этого Маск часто высмеивал Байдена. Кроме того, основатель SpaceX и Tesla давал понять, что намерен голосовать за республиканцев на президентских выборах.

До этого американские СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Бизнесмен позже назвал эту информацию фейковой, но одно крупное пожертвование на эти цели он точно сделал.

Ранее Маск признался, что за последние восемь месяцев его пытались убить двое неизвестных в Техасе, их арестовали с оружием.

США Белый дом в США Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
18 июля 2024, 04:19
Лиз Трасс обиделась на короля Британии из-за критики в ее адрес
РИА «Новости»
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Король Великобритании Карл III назвал работу бывшего премьера страны Лиз Трасс «катастрофической». После этого она она направила жалобу на его речь, сообщило издание The Guardian.

«Лиз Трасс написала главе государственной службы письмо с жалобой на то, что ее мини-бюджет был назван „катастрофическим“ в официальном документе речи короля», - написали авторы статьи.

Они уточнили, что свою речь Карл III произнес в среду, 17 июля. По словам Трасс, его мнение было некорректным. Она назвала выступление короля «вопиющим нарушением» кодекса государственной службы.

Бывшему премьеру не понравился раздел в пояснительных записках к речи Карла III, занимавших 106 страниц. Король в своем выступлении рассказывал о целях 40 законопроектов. Трасс называла «мини-бюджетом» меры, принятые в 2022 году для решения проблем в экономике Британии. Она приняла их, когда занимала пост премьер-министра. После этого СМИ писали, что из-за ее решений страна потеряла более 500 миллиардов долларов.

Великобритания Карл III
18 июля 2024, 02:49
Странное поведение стрелка заметили за час до покушения на Трампа
Freepik
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Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Томаса Мэтью Крукса примерно за час до происшествия. Об этом телеканалу NBC News рассказал сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

«Его определили, как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак», - отметил он.

По словам Баррассо, сотрудники секретной службы потеряли его из виду, но никто не взял на себя ответственность. Также сенатор заявил, что глава секретной службы Кимберли Читл «должна покинуть» свой пост.

Ранее стало известно, что снайпер успел заметить, как стрелок прицеливался за несколько минут до покушения на экс-президента США.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в округе Батлер штата Пенсильвания. Пуля задела его ухо. Снайперы ликвидировали подозреваемого в покушении.

По предварительным данным, стрелок пробрался на крышу здания в момент , когда в помещениях находились сотрудники полиции штата.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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