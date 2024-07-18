«Лучше молчать». Пушков резко ответил на слова Дуды о войне с Россией

Ранее политик в беседе с Wirtualna Polska сказал, что победа России в украинском конфликте приведет к противостоянию с Североатлантическим альянсом. Он отмечал, что НАТО уже начал подготовку с боевым действиям с ВС России.

Пушков отметил, что высказывание Дуды это не просто риторика, он выражает мнение половины руководства стран-членов альянса.

«Дуда не конца понимает, видимо, что он сказал. Бывает такое. Большая жара сейчас в Европе, мозги плавятся у некоторых. Вывод: Дуда самонадеян. Такими были его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», - написал он.

Ранее прогнозы Дуды о войне России с Западом оценили в Кремле.