«Ложный сигнал». КНР выразила США протест из-за сообщения Госдепа Тайваню

«Сообщение серьезно нарушает принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушает взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения», - процитировало министерство РИА «Новости».

Китай выразил «крайнее недовольство» и сделал США «серьезное представление».

«Заявление [Госдепа США] посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“», - добавили в китайском МИД.

В ведомстве напомнили, что КНР всегда выступала против официальных контактов Соединенных Штатов и Тайваня в любой форме и против вмешательства США в дела Тайваня и их попыток использовать остров для сдерживания Китая.

При этом накануне, 13 января, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживают обретение Тайванем независимости.