14 января 2024, 12:40

«Ложный сигнал». КНР выразила США протест из-за сообщения Госдепа Тайваню

piqsels
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Госдепартамент США подал ложный сигнал сепаратистам на Тайване, опубликовав заявление по поводу выборов на острове. Об этом заявил МИД КНР.

«Сообщение серьезно нарушает принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушает взятое на себя США политическое обязательство поддерживать с тайваньским регионом исключительно культурные, торговые и другие неофициальные отношения», - процитировало министерство РИА «Новости».

Китай выразил «крайнее недовольство» и сделал США «серьезное представление».

«Заявление [Госдепа США] посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за „независимость Тайваня“», - добавили в китайском МИД.

В ведомстве напомнили, что КНР всегда выступала против официальных контактов Соединенных Штатов и Тайваня в любой форме и против вмешательства США в дела Тайваня и их попыток использовать остров для сдерживания Китая.

При этом накануне, 13 января, президент США Джо Байден заявил, что не поддерживают обретение Тайванем независимости.

США Госдеп США Китай Тайвань
14 января 2024, 12:33
Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии
piqsels
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В юго-западной части Исландии началось извержение вулкана. До этого там было несколько незначительных землетрясений, сообщило издание Morgunblaðið.

В юго-западной части Исландии началось извержение вулкана. До этого там было несколько незначительных землетрясений, сообщило издание Morgunblaðið.

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес, расположенном возле города Гриндавик. Из этого населенного пункта эвакуировали жителей, объявлено чрезвычайное положение. Однако определить точное место, откуда движется поток лавы, пока не удалось.

Начальник полиции исландского региона Судурнес Ульфар Людвикссон предположил, что лава уже направляется в сторону Гриндавика. Вместе с этим увеличивается трещина в земле, которая появилась из-за извержения.

Первое в современной истории вулканическое извержение на полуострове Рейкьянес случилось в 2021 году, после чего стихийные бедствия участились. Вулканологи считают, что это может указывать на старт новой эпохи вулканической активности в регионе.

Сегодня, 14 января, извержение вулкана также произошло на японском острове Суваносэ. Этому стихийному бедствию присвоили третий уровень опасности, местным жителям нельзя подниматься в гору.

Землетрясения Вулканы
14 января 2024, 12:06
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
РИА «Новости»
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Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи посетит Россию с 15 по 17 января. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Журналисты Reuters отметили, что «изолированное правительство КНДР» стремится наладить более тесные связи с Россией. Утверждается, что глава российского МИД Сергей Лавров пригласил своего северокорейского коллегу в Москву.

«Министр иностранных дел Чхве Сон Хи посетит Россию с понедельника по среду», - сообщили журналисты.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала визит делегации КНДР. Она отметила, что у гостей будут переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сегодня, 14 января, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, о чем заявила Южная Корея. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана страны предупредила владельцев кораблей, что при обнаружении обломков ракеты необходимо информировать властей.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал нарастить выпуск оборудования на заводе, где создают мобильные пусковые установки для ракет. Об распорядился об этом, когда посещал предприятие вместе с дочерью.

Дипломатия Северная Корея Сергей Лавров Международные отношения Россия
14 января 2024, 10:53
МИД Китая назвал тайваньский вопрос внутренним делом страны
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Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении, комментируя итоги выборов главы Тайваня.

Тайваньский вопрос относится к внутренним делам Китая независимо от изменений, которые происходят на острове. Об этом представитель МИД КНР Хуа Чуньин написал в своем заявлении , комментируя итоги выборов главы Тайваня.

По словам дипломата, КНР не изменит позиции, согласно которой Тайвань является частью страны.

Как отметил Чуньин, Китай верит, что международное сообщество тоже будет придерживаться этого принципа и стремиться довести до конца «справедливое дело национального воссоединения».

Согласно принципу «одного Китая», только КНР является законным правительством единственного суверенного китайского государства. Его поддерживает Азербайджан, который осудил тайваньские выборы.

Международные отношения Китай Тайвань
14 января 2024, 10:38
Американский институт на Тайване анонсировал визит делегации США
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Делегация США запланировала поездку в Тайбэй на 14 января. Об этом сообщил Американский институт на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване) на своем сайте.

В тайваньскую столицу прибудут экс-советник по национальной безопасности Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря Джеймс Штейнберг.

«Правительство США попросило бывших высокопоставленных чиновников приехать на Тайвань», - указали в Американском институте на Тайване.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о возможной поездке американских конгрессменов на остров. По его словам, делегация рассчитывает посетить Тайвань в мае. Джонсон подчеркнул, что визит продемонстрирует неизменность позиции США по поддержке «безопасности и демократии».

Ранее на острове прошли выборы, по итогам которых главой тайваньской администрации стал представитель правящей партии Лай Циндэ. Он рассказал о готовности вести диалог с материковым Китаем и пообещал защитить страну от угроз и запугивания.

США Чиновники Тайвань

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