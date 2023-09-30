Ложь увидели в словах главы Госдепа США Блинкена о трагедии Бабьего Яра

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Захарова подчеркнула, что Блинкен в своем посте упомянул только расстрелы, которые произошли с 29 по 30 сентября 1941 года. Хотя расправы над мирными жителями там продолжались еще почти два года.

«Мы помним всех - и десятки тысяч человек „неарийского происхождения“, и партизан, и пленных - всех тех, кого нацисты приговорили к смерти, и чьи останки нашли свое пристанище в урочище Бабий Яр», - написала она.

Представитель МИД добавила, что сама фраза «Советы замалчивали» звучит цинично и чудовищно, потому что именно СССР требовал жестокого наказания Германии за преступления холокоста. Еще в марте 1945 года власти страны приняли решение о создании памятника и парка на месте захоронения погибших.

«Для советского народа Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, освобожденный советским солдатом», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что не ждала ничего другого от представителя США, который, несмотря на свои еврейские корни, не стал осуждать чествование нациста в парламенте Канады, отдает приказы о финансировании киевского режима и выступил против резолюции Генассамблеи ООН с осуждением нацизма, расизма и ксенофобии.