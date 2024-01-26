Ловушка для политиков. Россия обросла мифами для США и стала злом

Россия и США питают особенно сильные мифы друг о друге. Американцы рассматривают Россию как страну без внутренней политики, автократическую державу, зло, место сплошного деспотизма, указали дипломаты.

«Мифы, которых американцы придерживаются по поводу России, также являются ловушкой. Она заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности ослабить режим или найти компромиссы», - указали авторы материала.

Лидерам США необходимо усерднее работать над тем, чтобы «подняться над этими архетипами», свести к минимуму опасные неверные интерпретации. Осознание собственных ложных толкований дало бы американским политикам больше гибкости, помогло бы развить стратегическое сочувствие и предвидеть будущие изменения в российской политике, заявили экс-дипломаты.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что экономическое руководство России очень талантливо и помогает государству справляться с рестрикциями Запада.