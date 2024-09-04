04 сентября 2024, 00:37

Ловивших на Шри-Ланке ящериц россиян выпустили из СИЗО

Pxhere
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На Шри-Ланке отпустили из СИЗО под личное поручительство двух туристов из России, которых задержали за ловлю ящериц. Об этом сообщили «Известия».

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников уточнил, что речь идет о несовершеннолетних. Их освобождение стало возможно благодаря усилиям родителей задержанных, правозащитников, российских дипломатов и вниманию со стороны СМИ.

«Сейчас им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон», - собеседник газеты.

Мельников подчеркнул, что указанные меры подросткам нужно соблюдать обязательно, так как тюрьма на Шри-Ланке - «самое худшее место в мире».

В изоляторе молодые люди, по данным Shot, провели пять дней. Им предъявили обвинения в нарушении природоохранного законодательства.

Законы Шри-Ланка Тюрьмы СИЗО Полиция
03 сентября 2024, 12:37
«Пустые угрозы». Евросоюз не введет санкции против Монголии из-за визита Путина
РИА «Новости»
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Евросоюз вряд ли введет санкции против Монголии из-за визита президента России Владимира Путина. Такое заявление политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич сделал в эфире 360.ru.

«В основном, это пустые угрозы <…> Никаких последствий не будет», - отметил он.

Особой зависимости у Монголии от Евросоюза нет, отметил эксперт, а вот у Европы ситуация иная.

«Монголия, один из крупнейших производителей и экспортеров медного концентрата, который крайне нужен, в том числе и Евросоюзу», - сказал Станкевич.

ЕС могут попытаться ввести персональные ограничения, но это тоже сложно представить. Аналитик иронично подчеркнул, что монголы могут напомнить, как они доходили через всю Европу до Адриатики.

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Евросоюз не на шутку разволновался и довел до монгольских властей позицию по поездке российского президента из-за ордера МУС. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял опасения ЕС и назвал ничтожным статут Международного уголовного суда, сообщил RT.

Санкции Евросоюз Владимир Путин Монголия
03 сентября 2024, 12:04
Американские ученые забили тревогу из-за возможного массового обрушения мостов
Unsplash
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Потепление климата ускоряет износ таких конструкций как мосты, что грозит США в будущем массовыми обрушениями. Об том сообщила газета New York Times.

На разрушение мостов влияют экстремальная жара и частые наводнения, подчеркнули в издании. Уже сейчас износ мостов начал влиять на цены американских товаров, которые перевозятся по стране.

Профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски отметил, что архитекторы мостов не учитывали возможность наступления в США аномальной жары. Специалист объяснил, что из-за резких смен температуры конструкции часто расширяются и сокращаются, тем самым изнашиваясь.

«Предполагается, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов станут гораздо чаще по всей стране», - заключили в газете.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что человечество сможет адаптироваться к потеплению климата. По его словам, из-за таяния ледников будут возникать сели и наводнения.

США Обрушения Ученые Климат
03 сентября 2024, 11:17
«Символическая и практическая стороны». Почему визит Путина так важен Монголии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал 360.ru что у этого визита есть и символическая, и сугубо практическая стороны.

Отношения России и Монголии довольно тесные, но их «надо срочно продвинуть вперед», отметил политолог. По его словам, в последнее время ряд важных вопросов забуксовал. Через республику должен пройти трансмонгольский газопровод, также известный как «Сила Сибири - 2».

«Его особенность в том, что западный маршрут должен как раз переключить тот газ, который раньше шел в Европу, а теперь не может по известным причинам», - добавил Станкевич.

В итоге, продолжил эксперт, газу «некуда деваться», а месторождения работают. Поэтому топливо нужно переключить по западному маршруту - в Китай, чтобы помочь газифицировать Пекин.

«Какое-то время все шло нормально, но вот последнее время возникли паузы. Я думаю, что они будут разрешены», - добавил эксперт.

Станкевич пояснил, что Монголия ухватилась за предложение газифицировать и ее. То есть республика получит не только деньги за транзит.

«Монголия нуждается в электричестве, а Россия берется помочь еще: одну ТЭЦ построить, одну реконструировать, которые как раз будут работать на газе. Заодно идут разговоры о том, чтобы Россия поучаствовала в модернизации Улан-Баторской железной дороги, потому что нужно возить различные товары, и аэропорта в Улан-Баторе», - заключил Станкевич.

Ранее Путин встретился с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом в государственном дворце в Улан-Баторе. Перед началом переговоров российский президент оставил запись в книге почетных гостей.

Владимир Путин Монголия
03 сентября 2024, 11:07
Президента Монголии пригласили на празднование юбилея Победы в Москве
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха на празднование юбилея Победы в Москве. Выступление главы государства на двусторонних переговорах опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь со стороны Монголии в адрес СССР в годы Великой Отечественной войны.

Также Путин пригласил монгольского коллегу на саммит БРИКС , который пройдет в Казани в октябре. По словам президента, это будет первое мероприятие такого уровня после расширения объединения. Хурэлсух принял это предложение.

Самолет Путина приземлился в аэропорту Улан-Батора 2 сентября. В центр монгольской столицы президент приехал на машине Aurus. Главу государства поприветствовали почетный караул и конная гвардия.

Владимир Путин Монголия Москва

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