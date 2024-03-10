Лос-Анджелес окутало дымом из-за пожара по переработке каннабиса

Скончалась американская порноактриса София Леоне. Ей было 26 лет, сообщило издание Daily Mail.

Авторы статьи уточнили, что девушку обнаружили без признаков жизни в ее доме 1 марта, но семья решила рассказать о случившемся только сейчас.

О причинах смерти звезды пока ничего не известно. По словам ее отчима, сотрудники полиции приступили к расследованию.

София родом из Майами. Она начала работать в порноидустрии, когда ей было меньше 20 лет. Агент приметил девушку на фестивале и пригласил поработать. Изучив будущую профессию, она через какое-то время согласилась впервые сняться в фильме для взрослых. Ее состояние превысило миллион долларов.