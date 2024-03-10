Лос-Анджелес окутало дымом из-за пожара по переработке каннабиса
Лос-Анджелес погрузился в едкий дым из-за возгорания на фабрике по переработке каннабиса. Пятерых сотрудников противопожарной безопасности госпитализировали, сообщила газета Los Angeles Times.
Сильный взрыв произошел на территории двухэтажного здания, где хранился каннабис. В результате город наполнился дымом с характерным запахом, облако которого стало видно на расстоянии нескольких километров.
К ликвидации огня привлекли 145 спасателей. Причину возгорания не уточнили.
Мощный пожар 10 марта начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе. На место прибыли сотрудники МЧС. По последним данным, никто не пострадал.