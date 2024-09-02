02 сентября 2024, 12:13

Лопес впервые вышла в свет после подачи заявления на развод с Аффлеком

Global Look Press
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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после подачи заявления на развод с Беном Аффлеком. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Актрису заметили в Беверли-Хиллз. Источник издания сообщил, что 55-летняя Лопес вышла в свет в белом укороченном топе с открытыми плечами и глубоким вырезом на груди, а также в расклешенных джинсах. Образ она дополнила босоножками телесного цвет, сумкой и очками.

Лопес и Аффлек подали на развод летом 2024 года, спустя два года брака. До 2020 года пара встречалась несколько лет в начале 2000-х, они даже сообщали о помолвке.

Ранее инсайдер издания Page Six рассказал, что дети Лопес и Аффлека от предыдущих браков отнеслись к разводу спокойно. Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером 21 августа. Певица уведомила судью о том, что ее отношения с мужем закончились в конце апреля 2024 года.

Громкие разводы Дженнифер Лопес
02 сентября 2024, 03:36
Военную базу США обстреляли ракетами на Сирии
РИА «Новости»
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Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе месторождений газа «Конико» подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил РИА «Новости» сирийский полевой источник.

«Ракетный обстрел произошел в момент, когда американские военные проводили учения совместно бойцами курдских формирований „Сирийские демократические силы“ на территории базы», - рассказал он.

По его данным, на территории базы прогремели сильные взрывы, после этого в небо подняли боевые вертолеты.

До этого на военную базу США прибыла колонна с техникой. Военные привезли около 30 единиц транспорта.

Ранее американскую базу Айн аль-Асад в Ираке обстреляли ракетами.

Выстрелы производились из грузовика. Два снаряда сдетонировали на окраине базы, поэтому ущерба обстрел не причинил.

До этого власти США извинились перед Ираком за удар по его территории, случившийся 3 февраля. Американские военные поразили более 80 целей, которые принадлежали КСИР.

США Ракеты Сирия Военные Взрывы
01 сентября 2024, 22:15
Экзитполы показали победу АдГ на земельных выборах в Германии
РИА «Новости»
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Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидировала на земельных выборах в провинции Тюрингии с результатом в 33,5% голосов. Об этом сообщило ZDF со ссылкой на экзитполы.

В случае успеха для АдГ это победа на выборах в парламент может стать первой в истории партии. По данным опросов, второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов.

У «левой» партии во главе с действующим премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым набраны 11,5% голосов избирателей.

Входящие в правящую коалицию ФРГ Социал-демократическая партия Германии, Свободно-демократическая партия и «Союз 90/Зеленые» в сумме смогли набрать только 11,5% голосов.

В воскресенье 1 сентября проходят выборы в парламент Саксонии и Тюрингии. На 22 сентября запланировано голосование в Бранденбурге.

Ранее блогер «Голос Мордора» в колонке для 360.ru предположил, что результаты предстоящих выборов могут погрузить в ФРГ в политический кризис. Против АдГ в стране развернули настоящую войну.

Германия Опросы Выборы
01 сентября 2024, 13:59
Кремль назвал настрой США враждебным к России
РИА «Новости»
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Власти США не скрывают вражеский настрой по отношению к России. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отрывок беседы корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что отношения между Россией и США ухудшались постепенно из-за того, что американцы на протяжении нескольких десятилетий наступали на российские интересы и оказывали сильное давление.

«Период президентства Байдена стал кульминацией этих двусторонних отношений. Они сейчас находятся на исторически самой низкой точке. Перспектив для выхода на территорию роста никаких», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уже всем видно, как США стали прямыми участниками конфликта на Украине и даже не скрывают свое решение увеличить свою вовлеченность.

«Это ничем неприкрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», - пояснил он.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия
01 сентября 2024, 09:23
Двухмоторный самолет рухнул на жилой район в США
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В американском штате Орегон небольшой двухмоторный самолет упал на жилой район, как минимум три человека числятся без вести пропавшими. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Власти заявили, что на жилой район в штате Орегон рухнул небольшой двухмоторный самолет. По меньшей мере три человека, по предварительным данным, пропали без вести», - отметили журналисты.

Авторы материалы отметили, что самолет сначала врезался в опору линии электропередачи, а затем - в жилой дом, спровоцировав пожар, который распространился на четыре строения.

Начальник пожарной охраны города Греш Скотт уточнил, что на борту самолета могли находиться два человека, среди пропавших - хозяин пострадавшего дома. Из-за инцидента переселили как минимум пять семей.

Ранее во Франции коллекционный самолет рухнул в воду перед авиашоу.

США Самолеты

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