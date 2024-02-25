25 февраля 2024, 09:29

«Логистический кошмар». Последствия алмазных санкций станут разрушительными для США

РИА «Новости»
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Страны «Большой семерки» с марта расширят санкции против российских алмазов, а осенью заработает механизм отслеживания происхождения драгоценных камней. Однако последствия станут разрушительными для самих же США, сообщило РИА «Новости». Ряд предприятий в стране могут закрыть.

Предполагается, что все драгоценные камни, поступающие в Соединенные Штаты, будут проходить через Бельгию. Цены на продукцию из-за этого кратно взлетят, ведь сократится число каналов поставок. Более того, поток алмазов в страну, являющуюся крупнейшим импортером, упадет. В результате антироссийские санкции обернутся катастрофой для всего мира.

Гендиректор предприятия De Beers Эл Кук, выступающий против таких ограничений, отметил - пока непонятно, как и где будут проверять страну происхождения камней. Министр минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги напомнил, что экспорт алмазов дает две трети поступлений в бюджет страны.

«Такой шаг повлечет за собой логистический кошмар и взвинтит цены», - сказал он про сертификацию камней в Бельгии.

Первые ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. Теперь «Большая семерка» намерена поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

Россия уже приняла ответные меры на этот недружественный шаг, исходя из национальных интересов. В МИД заверили, что антироссийские санкции по алмазам станут болезненными для стран Европы, в том числе Бельгии, которая оказалась на грани экономических убытков.

США Бельгия Европа Санкции Россия МИД РФ
25 февраля 2024, 10:12
Хуситы напали на американское судно Torm Thor в Аденском заливе
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Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по нефтяному танкеру Torm Thor, который шел под американским флагом в Аденском заливе. Атаку подтвердил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщил телеканал Al Masirah.

Сариа отметил, что йеменское движение ударило по судну противокорабельными ракетами.

«Военно-морские силы Йемена провели качественную операцию, в ходе которой нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Torm Thor в Аденском заливе», - указал он.

Ранее в Аденском заливе затонул британский корабль Rubymar , который обстреляли ракетами йеменские боевики. Несмотря на то что судно получило серьезные повреждения, экипаж не пострадал.

Хуситы в очередной раз уведомили страховые и судоходные компании о том, что британские, израильские и американские корабли будут обстреливаться. Они запретили судам из этих стран заходить в Аденский залив, а также в Красное и Аравийское моря.

США Ракеты Военные Конфликт Израиля и Палестины Йемен
25 февраля 2024, 09:50
Беглых преступников заподозрили в убийстве пары из США в Карибском море
Unsplash
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Полиция Гренады обнаружила пустую яхту у берегов Сент-Винсента в Карибском море, судно принадлежало семейной паре из США. Об этом сообщило агентство Reuters.

В полиции предположили, что супругов могли убить заключенные, сбежавшие из Гренады.

«При осмотре было обнаружено, что яхта подверглась обыску, и было очевидно, что имел место акт насилия», - отметили в Карибской сети охраны и безопасности (CSSN).

Журналисты добавили, что в главной каюте судна сотрудники полиции обнаружили много следов крови. В яхтном клубе Salty Dawg рассказали, что пропавшие американцы были опытными моряками. Они провели зиму в плавании вдоль восточного побережья США, а затем направились в Карибское море.

Ранее в Севастополе обнаружили яхту , похищенную российскими туристами на островах Антигуа и Барбуда. Аферисты перегнали судно стоимостью в 30 миллионов рублей из Карибского моря в Россию и сдавали его в аренду для морских прогулок.

США Заключенные Убийства Полиция
25 февраля 2024, 09:26
Землетрясение магнитудой до 5,9 случилось на границе Китая и Киргизии
Unsplash
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На северо-западе КНР 25 февраля произошло землетрясение магнитудой до 5,9. Об этом информировало Центральное телевидение Китая, сославшись на местную сейсмологическую службу.

Подземный толчок зафиксировали в 07:15 по московскому времени неподалеку от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Жители Алма-Аты почувствовали толчки силой в три балла. Как сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований при МЧС Казахстана, эпицентр землетрясения находился от Алма-Аты примерно в 260 километрах. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее, утром 20 февраля, землетрясение магнитудой 4,6 случилось в Дагестане.

Подземные толчки ощущались в Агульском районе, в 14 километрах от населенного пункта Яркуг. Слабые толчки почувствовали также жители Рутульского и Хивского районов. Данных о пострадавших и разрушениях тоже не поступало.

На северо-западе КНР 25 февраля произошло землетрясение магнитудой до 5,9. Об этом информировало Центральное телевидение Китая , сославшись на местную сейсмологическую службу.

Киргизия Землетрясения Китай
25 февраля 2024, 08:56
Байден направил неожиданный сигнал Восточной Европе
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден послал Восточной Европе сигнал «сбавить тон», когда поддержал кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО. Об этом сообщил старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

Он предположил, что нидерландский премьер станет следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга. Редактор AC связал это с тем фактом, что Рютте получил однозначную поддержку со стороны американского лидера.

«В загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение», - указал Майтра.

Журналист охарактеризовал Рютте как «интересного персонажа» и сторонника жесткой экономии и «протестантской бережливости». По его словам, нидерландский премьер также часто поднимает тему европейской автономии и находится в хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада», - добавил Майтра.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США одобрили кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Он подчеркнул, что американское руководство передало эту информацию своим союзникам.

США Эммануэль Макрон Европа НАТО Франция Джо Байден

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