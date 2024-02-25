Предполагается, что все драгоценные камни, поступающие в Соединенные Штаты, будут проходить через Бельгию. Цены на продукцию из-за этого кратно взлетят, ведь сократится число каналов поставок. Более того, поток алмазов в страну, являющуюся крупнейшим импортером, упадет. В результате антироссийские санкции обернутся катастрофой для всего мира.

Гендиректор предприятия De Beers Эл Кук, выступающий против таких ограничений, отметил - пока непонятно, как и где будут проверять страну происхождения камней. Министр минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Ботсваны Лефоко Моаги напомнил, что экспорт алмазов дает две трети поступлений в бюджет страны.

«Такой шаг повлечет за собой логистический кошмар и взвинтит цены», - сказал он про сертификацию камней в Бельгии.

Первые ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. Теперь «Большая семерка» намерена поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

Россия уже приняла ответные меры на этот недружественный шаг, исходя из национальных интересов. В МИД заверили, что антироссийские санкции по алмазам станут болезненными для стран Европы, в том числе Бельгии, которая оказалась на грани экономических убытков.