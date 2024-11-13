Лодку с российскими туристами чуть не вынесло в Индийский океан

Многие американцы потребляют наркотики или содержащие наркотические вещества препараты. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в передаче на своем YouTube-канале.

«Правда заключается в том, что главная проблема США - все здесь много пьют, все под какими-то наркотиками, пьяные, все на каких-то таблетках», - объяснил он.

Карлсон пожаловался, что американские граждане принимают транквилизаторы даже в самолетах. Также он отметил широкое распространение марихуаны, от которой люди становятся «пассивными и тупыми».

«Вы шутите? Почему вы просто не можете наслаждаться вашей жизнью? Она же прекрасна», - возмутился журналист.

Совершено другая ситуация сложилась в других странах, в том числе в Японии и Сингапуре, добавил Карлсон. По его словам, там в аэропортах людей тщательно проверяют на наркотики и в случае провала теста задерживают.

«И если ты не прошел тест на наркотики, домой ты попадешь только через шесть месяцев восстановления. И они никому не скажут, где ты», - подчеркнул репортер.

Ранее Карлсон предположил, что Демпартия США поддержала Украину только ради достижения своих целей. По его мнению, украинской политической системе далеко до демократии.