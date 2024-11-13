13 ноября 2024, 16:26

Лодку с российскими туристами чуть не вынесло в Индийский океан

Unsplash
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Таиландская лодка с 40 российскими туристами потерялась в море и чуть не попала в Индийский океан из-за отсутствия топлива и сломанного транспондера. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Путешественники взяли экскурсию у туроператора, чтобы добраться до островов Симилан, но в какой-то момент топливо кончилось. Катер с экскурсантами выносило волнами из Андаманского моря к открытому океану и территориальным водам Индонезии. Россияне рассказали, что вокруг лодки плавали акулы, однако капитан судна не терял духа.

Экипаж подал сигнал бедствия, но помощь прибыла только через три часа. В итоге туристов благополучно доставили на сушу.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова назвала Таиланд самой популярной страной для новогоднего отдыха среди россиян. В пятерку самых востребованных зимних направлений также вошли Азербайджан, Бали и ОАЭ.

Туризм Индонезия Таиланд
13 ноября 2024, 17:06
Такер Карлсон заявил о чудовищном уровне наркомании в США
Global Look Press
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Многие американцы потребляют наркотики или содержащие наркотические вещества препараты. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в передаче на своем YouTube-канале.

«Правда заключается в том, что главная проблема США - все здесь много пьют, все под какими-то наркотиками, пьяные, все на каких-то таблетках», - объяснил он.

Карлсон пожаловался, что американские граждане принимают транквилизаторы даже в самолетах. Также он отметил широкое распространение марихуаны, от которой люди становятся «пассивными и тупыми».

«Вы шутите? Почему вы просто не можете наслаждаться вашей жизнью? Она же прекрасна», - возмутился журналист.

Совершено другая ситуация сложилась в других странах, в том числе в Японии и Сингапуре, добавил Карлсон. По его словам, там в аэропортах людей тщательно проверяют на наркотики и в случае провала теста задерживают.

«И если ты не прошел тест на наркотики, домой ты попадешь только через шесть месяцев восстановления. И они никому не скажут, где ты», - подчеркнул репортер.

Ранее Карлсон предположил, что Демпартия США поддержала Украину только ради достижения своих целей. По его мнению, украинской политической системе далеко до демократии.

США Наркотики
13 ноября 2024, 15:12
Московский суд заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу
РИА «Новости»
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Басманный районный суд города Москвы постановил заочно арестовать судью МУС в Гааге Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу. Ее признали виновной по статье о незаконных задержаниях и заключении под стражу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее столичный суд огласил аналогичный приговор судье МУС Хайкелю Бен Махфуду. Летом этого года он подписал ордера на «арест» секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Судью объявили в международный розыск.

Суд Москва
13 ноября 2024, 13:14
Новый лидер европейской дипломатии продолжит «крестовый поход» против России
Global Look Press
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Кая Каллас продолжит антироссийский курс Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии. Об этом РИА «Новости» заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе.

Собеседники агентства назвали выдвижение Каллас закономерным, поскольку ЕС решил перейти в долгосрочную конфронтацию с Россией. По их мнению, бывшая глава кабмина Эстонии лучше всего подходит на должность в условиях антироссийского курса.

«Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в „крестовом походе“ против России», - заявили дипломаты.

Накануне Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем вплоть до нанесения им «стратегического поражения».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что главной темой скорого совещания Совета Европы станет передача Украине замороженных российских активов. Политик назвал предстоящее заседание драматичным.

Россия Евросоюз Жозеп Боррель
13 ноября 2024, 11:40
Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания
Global Look Press
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Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску следует обратить внимание на африканский континент. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он напомнил, что Запад видел в африканских странах лишь источник ресурсов.

«И сколько они там управляли процессами - от этого эти страны богаче не становятся, а наоборот», - отметил Богданов.

Дипломат посоветовал американскому предпринимателю помочь континенту развиваться, а африканские богатства использовать только на благо народа.

После переизбрания президента США Дональда Трампа Маск займет пост главы департамента по достижению госэффективности.

Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он будет бороться с бюрократическими проблемами в американском правительстве, а также сокращением «избыточных правил».

Маск пообещал , что работа новой структуры будет прозрачной, а отчеты о ее действиях опубликуют в Сети.

Африка Илон Маск МИД РФ

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