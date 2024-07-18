Лиз Трасс обиделась на короля Британии из-за критики в ее адрес
Король Великобритании Карл III назвал работу бывшего премьера страны Лиз Трасс «катастрофической». После этого она она направила жалобу на его речь, сообщило издание The Guardian.
«Лиз Трасс написала главе государственной службы письмо с жалобой на то, что ее мини-бюджет был назван „катастрофическим“ в официальном документе речи короля», - написали авторы статьи.
Они уточнили, что свою речь Карл III произнес в среду, 17 июля. По словам Трасс, его мнение было некорректным. Она назвала выступление короля «вопиющим нарушением» кодекса государственной службы.
Бывшему премьеру не понравился раздел в пояснительных записках к речи Карла III, занимавших 106 страниц. Король в своем выступлении рассказывал о целях 40 законопроектов. Трасс называла «мини-бюджетом» меры, принятые в 2022 году для решения проблем в экономике Британии. Она приняла их, когда занимала пост премьер-министра. После этого СМИ писали, что из-за ее решений страна потеряла более 500 миллиардов долларов.