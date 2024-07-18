18 июля 2024, 04:19

Лиз Трасс обиделась на короля Британии из-за критики в ее адрес

РИА «Новости»
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Король Великобритании Карл III назвал работу бывшего премьера страны Лиз Трасс «катастрофической». После этого она она направила жалобу на его речь, сообщило издание The Guardian.

«Лиз Трасс написала главе государственной службы письмо с жалобой на то, что ее мини-бюджет был назван „катастрофическим“ в официальном документе речи короля», - написали авторы статьи.

Они уточнили, что свою речь Карл III произнес в среду, 17 июля. По словам Трасс, его мнение было некорректным. Она назвала выступление короля «вопиющим нарушением» кодекса государственной службы.

Бывшему премьеру не понравился раздел в пояснительных записках к речи Карла III, занимавших 106 страниц. Король в своем выступлении рассказывал о целях 40 законопроектов. Трасс называла «мини-бюджетом» меры, принятые в 2022 году для решения проблем в экономике Британии. Она приняла их, когда занимала пост премьер-министра. После этого СМИ писали, что из-за ее решений страна потеряла более 500 миллиардов долларов.

Великобритания Карл III
18 июля 2024, 04:58
«Я устал». Байден обвинил Маска в попытке купить выборы
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Об этом американской лидер написал в личном аккаунте в соцсети X.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», - написал Байден.

В подтверждение своих слов глава Белого дома прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, сопроводив ее фотографией кандидата в президенты США Дональда Трампа и предпринимателя и призывом «победить» бывшего главу государства.

До этого Маск часто высмеивал Байдена. Кроме того, основатель SpaceX и Tesla давал понять, что намерен голосовать за республиканцев на президентских выборах.

До этого американские СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Бизнесмен позже назвал эту информацию фейковой, но одно крупное пожертвование на эти цели он точно сделал.

Ранее Маск признался, что за последние восемь месяцев его пытались убить двое неизвестных в Техасе, их арестовали с оружием.

США Белый дом в США Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
18 июля 2024, 02:49
Странное поведение стрелка заметили за час до покушения на Трампа
Freepik
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Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Томаса Мэтью Крукса примерно за час до происшествия. Об этом телеканалу NBC News рассказал сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

«Его определили, как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак», - отметил он.

По словам Баррассо, сотрудники секретной службы потеряли его из виду, но никто не взял на себя ответственность. Также сенатор заявил, что глава секретной службы Кимберли Читл «должна покинуть» свой пост.

Ранее стало известно, что снайпер успел заметить, как стрелок прицеливался за несколько минут до покушения на экс-президента США.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в округе Батлер штата Пенсильвания. Пуля задела его ухо. Снайперы ликвидировали подозреваемого в покушении.

По предварительным данным, стрелок пробрался на крышу здания в момент , когда в помещениях находились сотрудники полиции штата.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
18 июля 2024, 01:57
Россиянин получил 36 месяцев тюрьмы за контрабанду из США
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Россиянина Максима Марченко обвинили в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы и 36 месяцам нахождения под надзором, сообщил РИА «Новости».

Правоохранители пришли к выводу, что россиянин приобрел у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного и военного назначения. Речь идет о микродисплеях OLED для оптических прицелов, очках ночного видения, тепловизорах и системах вооружения.

Марченко арестовали в сентябре 2023 года, когда он жил в Гонконге и управлял несколькими компаниями. По версии следствия, 51-летний россиянин с двумя сообщниками организовал сеть незаконных закупок в России, Китае и других странах. Также он сознался в отмывании денег, полученных преступным путем.

Ранее в Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Ему предъявили обвинение в обороте незаконных фондов.

США Контрабанда Тюрьмы
18 июля 2024, 01:44
Байден заразился коронавирусом
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет принять участие в мероприятии. Об этом заявили организаторы конференции UnidosUS, написало издание Newsweek.

Позже Белый дом подтвердил, что у Байдена диагностировали коронавирус, но он испытывает мягкие симптомы болезни. Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, президент получил положительный тест на COVID-19 после «своего первого мероприятия в Лас-Вегасе».

Она указала, что американский лидер вакцинирован. Байден будет выполнять обязанности президента США, находясь на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее американский лидер перечислил причины, при которых мог отказаться от борьбы за президентский пост.

Байден заверил, что, если бы были определенные медицинские показания, он бы вышел из гонки.

США Белый дом в США Коронавирус в США Джо Байден

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