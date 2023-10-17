Ливанский беспилотник перехватили у Израиля
Беспилотный летательный аппарат приблизился к воздушному пространству Израиля со стороны Ливана. Его удалось перехватить, сообщили в армейской пресс-службе.
По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.
«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.
Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.
После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.
«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.
Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.
Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.
«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.
В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.
В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.
Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.
С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.
По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.
Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.
Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.
По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.
«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.