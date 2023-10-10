Ливан выпустил 15 ракет в сторону северной границы Израиля
Северная граница Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны Ливана. Всего боевики движения «Хезболла» запустили 15 ракет, четыре из которых перехватила система «Железный купол», остальные упали на открытой местности. Об этом со ссылкой на официальное заявление Армии обороны Израиля сообщила газета The Times of Israel.
Представитель ведомства подчеркнул, что в ответ на запуски с территории Ливана танки атаковали два наблюдательных пункта «Хезболлы».
После нападения боевиков ХАМАС на юге страны военные Израиля отправили к северной границе более 10 тысяч военных , включая призванных резервистов.
Как пояснил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, такое решение предотвратит удар со стороны сторонников партии «Хезболла».
Официальные власти Ливана практически с самого начала заявили, что получили гарантии от радикалов , что они откажутся от атак на Израиль, если соседняя страна не станет наносить удары по их территории. Но свое обещание экстремисты нарушили в тот же день.