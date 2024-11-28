28 ноября 2024, 20:26

Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

Freepik
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Израильская армия несколько раз нарушила соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Ливана в социальной сети X.

«Двадцать седьмого и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз нарушил соглашение о перемирии», - заявили военные.

В пресс-службе добавили, что израильские солдаты нарушили воздушное пространство и нанесли несколько ударов по территории Ливана.

Во вторник, 26 ноября, израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По условиям сделки Израиль выведет часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролировать реализацию перемирия должны Соединенные Штаты и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов ранее назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.

Израиль Ближний Восток Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
28 ноября 2024, 17:36
Путина поразили нецивилизованные средства борьбы с Трампом
Unsplash
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Избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита ОДКБ.

Глава государства признался, что его поразили нецивилизованные средства борьбы с американским политиком.

«Абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», - добавил Путин.

Президент заявил о готовности к диалогу с Соединенными Штатами , в том числе с новой администрацией. Россия также готова к переговорам с Украиной , но на прежних условиях.

Дональд Трамп Россия Владимир Путин
28 ноября 2024, 11:42
Китайское судно заподозрили в умышленном повреждении кабелей в Балтике
Unsplash
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НАТО подозревает, что шедшее из России китайское судно Yi Peng 3 специально повредило якорем кабели в Балтийском море. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

По версии представителей альянса, экипаж сухогруза продолжил движение, несмотря на сброшенный якорь и существенное замедление хода корабля. В результате он оборвал кабель между Швецией и Литвой. По информации издания, судно также отключило в этот момент транспондер, который передавал данные о местоположении.

По версии следствия, корабль на этом не остановился и через шесть часов с помощью якоря перерезал еще один кабель - между Германией и Финляндией. Знакомые с расследованием источники газеты добавили, что осмотр якоря и корпуса подтвердил версию о намеренном разрыве коммуникаций.

Ранее глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель сравнил повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтике с подрывом газопроводов «Северный поток». Он подчеркнул, что ЧП подстроили намеренно.

НАТО Китай Балтийское море
28 ноября 2024, 05:56
«Ужасное». Американцы раскритиковали видеообращение Харрис
РИА «Новости»
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Недавняя видеозапись Камалы Харрис вызвала резонанс в американском обществе. Обращение, опубликованное в соцсети X, стало ее первым публичным заявлением после признания поражения на выборах Дональду Трампу, на публикацию обратило внимание РИА «Новости».

В ролике вице-президент старалась поддержать своих сторонников, однако ее внешний вид и манера подачи информации вызвали вопросы. На кадрах Харрис выглядит уставшей и безрадостной, а оптимистический настрой ее слов, как отметили пользователи, выглядел неубедительным.

«Это… шутка? Это ужасное видео», - отметил колумнист DC Examiner Кимберли Росс.

Усомнился в целесообразности публикации ролика и журналист Atlantic Тайлер Остин Харпер. Он заявил, что «нами правят имбецилы».

Старший обозреватель National Review Online Дэн Маклафлин добавил, что подобное видео не появилось бы в публичном пространстве, если бы его автор не сталкивался с напряжением в своем окружении.

Негативную реакцию вызвала и прощальная речь Камалы Харрис после ее проигрыша на выборах президента США. Политик провела на сцене не больше 10 минут.

США Соцсети Камала Харрис Выборы
28 ноября 2024, 04:44
Российским журналистам не продлили ВНЖ Германии
Unsplash
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Берлинские власти приняли решение отказать в продлении вида на жительство нескольким сотрудникам российских СМИ, включая россиянина, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Эту информацию РИА «Новости» сообщил представитель Департамента внутренних дел Берлина, его имени агентство не приводило.

Одним из первых уведомление о непродлении разрешения на проживание получил аккредитованный корреспондент агентства Ruptly, гражданин Бразилии. Это произошло еще в феврале, и решение уже прошло рассмотрение в первой судебной инстанции, а сейчас дело направлено в высший административный суд.

Еще один отказ затронул семейную пару, где муж занимает должность главы немецкого представительства агентства «Россия сегодня». Официальное разбирательство по этому делу все еще продолжается и окончательного решения власти не выносили.

Пресс-служба «России Сегодня» при этом уверила агентство, что медиагруппа сейчас вообще не имеет никаких сотрудников на территории ФРГ.

Отдельно немецкое ведомство упомянуло корреспондента и оператора Первого канала, которым было отказано в продлении ВНЖ 22 ноября 2024 года.

Первый канал в среду, 27 октября, сообщил, что его сотрудникам, работающим в Германии, немецкие власти приказали покинуть страну. Речь идет о полном закрытии немецкого отделения Первого канала.

Федеральное правительство Германии утверждало, что таких предписаний сотрудникам Первого канала не выдвигало. Представитель МИД ФРГ допускал, что речь могла идти о претензиях к журналистам со стороны миграционного контроля на уровне только берлинских властей.

Россия в ответ на действия немецкой стороны выслала двух журналистов медиагруппы ARD. Им предписали покинуть страну.

Ранее российских журналистов призывали выслать из США. Эту идею жестко раскритиковал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Германия Журналистика Международные отношения Россия ВНЖ

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