Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня

«Двадцать седьмого и 28 ноября 2024 года израильский противник несколько раз нарушил соглашение о перемирии», - заявили военные.

В пресс-службе добавили, что израильские солдаты нарушили воздушное пространство и нанесли несколько ударов по территории Ливана.

Во вторник, 26 ноября, израильские власти и ливанское отделение «Хезболлы» подписали соглашение о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По условиям сделки Израиль выведет часть своих войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Контролировать реализацию перемирия должны Соединенные Штаты и Франция.

Эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов ранее назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким. По его мнению, развитие ситуации зависит от того, какую тактику выберут руководители «Хезболлы». Израиль же, по его словам, пошел на этот шаг под давлением США.