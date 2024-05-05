Литву уличили в подготовке экстремистов для свержения власти в Белоруссии

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Он уточнил, что получил информацию в том числе по дипломатическим каналам. По его словам, экстремистам оказывают, в частности, финансовую помощь. Известны факты подготовки соответствующих военизированных формирований в Литве.

«Литовские власти <…> фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Белоруссии и использование террористических, экстремистских видов деятельности в отношении нашей страны», - заявил Алейник.

В конце апреля стало известно, что спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать россиян и белорусов на границе. Проверки граждан обеих стран ужесточили.