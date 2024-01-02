Литва заявила об ограничениях для белорусов на границе

«Мне представляется, что такой поток с учетом уровня наших отношений с Белоруссией является совершенно неоправданным, хотя высказываются и противоположные мнения», - отметила премьер Литвы.

По ее словам, проживающие в Литве представители белорусской оппозиции выступают против введения ограничений. Однако важно «управлять рисками», поэтому власти уже закрыли два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией из шести, заявила Шимоните.

Премьер пообещала разработать предложения по этому вопросу в январе. Она не уточнила, будут ли они иметь отношение к дальнейшему закрытию КПП на литовско-белорусской границе.

Ранее в Вильнюсе загорелся многоквартирный дом. До пожара очевидцы слышали несколько взрывов. Есть пострадавшие, они находятся в больницах.