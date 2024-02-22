Литва запретила россиянам выходить на своих станциях при следовании в Калининград

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях и продолжить поездку. С марта этой возможности у них не будет, путешественникам придется искать другие маршруты.

«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай», - сказано в публикации.

В конце января президент России Владимир Путин посетил Калининград , чем напугал приграничные страны Евросоюза. В ЕС боятся, что российский эксклав станет очагом противостояния с НАТО в будущем.