20 апреля 2024, 19:56

Литва захотела защититься от России «испанскими лошадьми»

РИА «Новости»
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Охрану границы с Россией в Литве необходимо укрепить. С таким предложением выступил министр обороны страны Лауринас Касчюнас, сообщил РБК.

«Мы думаем о железобетонных ежах, „зубах дракона“, „испанских лошадях“», - сказал он.

Касчюнас отметил, что на это уже выделены деньги. Нужно только ускорить процесс. Что подразумевается под термином «испанские лошади» - не уточняется. Есть проволочное заграждение, называемое «испанский наездник», возможно, министр имел ввиду его.

Ранее российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Злоумышленники повредили стену здания. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом. До этого аналогичный случай произошел в Молдавии.

Литва Россия Деньги
20 апреля 2024, 19:34
Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», - передали в оборонном ведомстве.

Главнокомандующий ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет несколько встреч с представителями Военно-морских сил КНР и других стран. В Китае Моисеев пробудет до 25 апреля. Как отметили в Минобороны, поездка российской делегации в республику - еще один шаг для укрепления и развития стран.

Взаимодействие России и Китая идет по разным направлениям. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков встретился с коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.

Военные Россия Китай
20 апреля 2024, 19:21
«Позор!» Израиль в пух и прах разнес Эрдогана за встречу с главой политбюро ХАМАС
РИА «Новости»
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Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией — «позор» для турецкого лидера. Такое резкое заявление глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X.

«Эрдоган, позор тебе!» - написал Кац.

Президент Турции принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. По его мнению, израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестинцев. Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины Стамбул
20 апреля 2024, 19:14
«Абсолютная катастрофа». Маск оценил ситуацию с рождаемостью в США
Unsplash
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В Соединенных Штатах ситуация с рождаемостью оказалась на катастрофическом уровне. Об этом в социальной сети Х заявил американский предприниматель Илон Маск.

Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой было указано, что за 30 лет доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, упала на 33%.

«Абсолютная катастрофа», - написал он.

Исследовательский центр Pew Research, на данные которого ссылается Маск, сообщил, что за то же время количество американцев, состоящих в браке, снизилось на 12%.

По данным Росстата, в России среднее число детей на одну женщину по итогам 2023 года упало до 1,41. Показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м - 1,31.

США Дети
20 апреля 2024, 19:11
Марш женщин против закона об иноагентах начался в Тбилиси
РИА «Новости»
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В центре Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», протестующие собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

В центре Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , протестующие собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

«Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона», - передали журналисты.

В последнее время в Тбилиси регулярно проходят демонстрации из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния». Ранее участники очередной акции пытались захватить Дом правительства в городе. Митинги сопровождаются стычками с полицией.

Неправительственные организации и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомним, что подобные законы - общемировая практика.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что упразднить или пересмотреть закон об иноагентах могут только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения.

Законы Женщины Евросоюз Иноагенты

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