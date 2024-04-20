Литва захотела защититься от России «испанскими лошадьми»

«Мы думаем о железобетонных ежах, „зубах дракона“, „испанских лошадях“», - сказал он.

Касчюнас отметил, что на это уже выделены деньги. Нужно только ускорить процесс. Что подразумевается под термином «испанские лошади» - не уточняется. Есть проволочное заграждение, называемое «испанский наездник», возможно, министр имел ввиду его.

Ранее российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Злоумышленники повредили стену здания. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом. До этого аналогичный случай произошел в Молдавии.