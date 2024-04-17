Литва внезапно возобновила закупки зерна из России

Регулярный импорт прекратился в мае 2023 года, окончательно закупки прервались в июле - и вновь начались в феврале 2024-го. В страну ввезли 12,2 тысячи тонн зерна на общую сумму 1,95 миллиона евро. Страны Евросоюза за февраль закупили 92,6 тысячи тонн зерна из России почти на 17 миллионов евро.

Латвия, которая официально запретила импорт этой продукции из РФ в марте, перед этим, в конце зимы, закупила 58,8 тысячи тонн на 10 миллионов евро.

За 2023 год урожайность зерновых культур в новых регионах России увеличилась на 27%. Урожай составил 4,9 миллиона тонн. Этому поспособствовало, в частности, использование минеральных удобрений и соблюдение агротехнологических сроков.