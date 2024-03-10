Литва пригрозила конфисковать оставшиеся в стране машины с российскими номерами

Она отметила, что в стране может находиться больше машин с российскими номерами, но таможне пока известно только о постоянно использующихся автомобилях.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», - подчеркнула Фролова-Милашене.

Ранее литовская таможня предупредила жителей страны , что владельцам авто с российскими номерами придется регистрировать свой транспорт в ЕС. Запрет о конфискации не будет действовать только на машины, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее.