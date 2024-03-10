10 марта 2024, 15:35

Литва пригрозила конфисковать оставшиеся в стране машины с российскими номерами

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Около 50 автомобилей с российскими регистрационными номерами все еще находятся в Литве. С 11 марта их начнут конфисковать, заявила в эфире национального радио LRT представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

Она отметила, что в стране может находиться больше машин с российскими номерами, но таможне пока известно только о постоянно использующихся автомобилях.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», - подчеркнула Фролова-Милашене.

Ранее литовская таможня предупредила жителей страны , что владельцам авто с российскими номерами придется регистрировать свой транспорт в ЕС. Запрет о конфискации не будет действовать только на машины, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее.

Таможня Литва Санкции Россия Машины
10 марта 2024, 14:21
Автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца
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Легковой автомобиль влетел в ворота резиденции британских монархов. Об этом сообщила газета Daily Express.

Неизвестный врезался в ограду Букингемского дворца в ночь на 9 марта. Полиция задержала водителя и передала его в больницу.

«Вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба», - указали в издании.

Британская полиция выясняет подробности случившегося.

Ранее палестинец на угнанном автомобиле протаранил толпу людей в городе Раанана в Израиле. По данным местной полиции, мужчина поменял перед терактом три машины. Расследование поручили израильскому агентству безопасности.

Великобритания Больницы ДТП Водители Полиция
10 марта 2024, 14:06
Австралийские фермеры начали уничтожать виноградники
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Австралийские виноделы все чаще уничтожают виноградники из-за снижения спроса на продукцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В последние годы затраты на изготовление вина возросли, а на мировом рынке наблюдается переизбыток этого алкогольного напитка. По словам директора отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу, свернуть бизнес планируют до 25% фермеров-виноградарей.

Авторы статьи рассказали, что австралийский винодел Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника площадью 14 гектаров. Он назвал производство вина экономически невыгодным и допустил, что перестанет им заниматься.

Ранее ассоциация виноградарей и виноделов России попросила правительство увеличить импортные ввозные пошлины для вина из стран НАТО. В организации также призвали ввести льготы для грузинского алкоголя.

Австрия Алкоголь Бизнес Вино Фермеры
10 марта 2024, 13:29
Стали известны главные торговые партнеры России в Евросоюзе
Unsplash
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Почти половина объема товарооборота России с Европой пришлась на Белоруссию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главным партнером России остается Белоруссия. Она экспортировала в страну товары на сумму 31,4 миллиарда долларов, а белорусский импорт составил порядка 23,5 миллиарда долларов.

Товарооборот РФ с государствами Евросоюза сократился до 96 миллиарда долларов. Из них доля Германии составила 12,2 миллиарда долларов, а Нидерландов - 9,9 миллиарда долларов.

Ранее Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами по российскому экспорту цветов. За 2023 год нидерландские поставщики продали России 552 тысячи тонн цветов на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Германия Белоруссия Европа Россия Евросоюз Нидерланды Экономика
10 марта 2024, 13:24
Лос-Анджелес окутало дымом из-за пожара по переработке каннабиса
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Лос-Анджелес погрузился в едкий дым из-за возгорания на фабрике по переработке каннабиса. Пятерых сотрудников противопожарной безопасности госпитализировали, сообщила газета Los Angeles Times.

Сильный взрыв произошел на территории двухэтажного здания, где хранился каннабис. В результате город наполнился дымом с характерным запахом, облако которого стало видно на расстоянии нескольких километров.

К ликвидации огня привлекли 145 спасателей. Причину возгорания не уточнили.

Мощный пожар 10 марта начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе. На место прибыли сотрудники МЧС. По последним данным, никто не пострадал.

США Пожары Взрывы Переработка Заводы

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