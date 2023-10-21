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По его данным, рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей» описываются в документе на десятках страниц. В список товаров, которые хотят запретить ввозить в Россию, вошли также радиаторы центрального отопления с неэлетрическим нагревом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ограничения на экспорт более чем 100 товаров в Россию ввел Казахстан. В перечень вошли, в частности, беспилотники, электроника. Позже выяснилось, что это список товаров двойного назначения, которые требуют дополнительного контроля, а никаких санкционных запретов на экспорт в Россию не вводится.

Западные санкции ставили целью разрушить российскую экономику, однако в итоге ударили по самой Европе. К примеру, за газ она теперь вынуждена платить больше, чем раньше.