Литва предложила запретить экспорт кнопок и спиц в Россию
Литва предложила ввести запрет на экспорт кнопок, спиц для вязания и игл для шитья в Россию в рамках 12-го пакета санкций. Об этом написало издание EUobserver.
По его данным, рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей» описываются в документе на десятках страниц. В список товаров, которые хотят запретить ввозить в Россию, вошли также радиаторы центрального отопления с неэлетрическим нагревом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ограничения на экспорт более чем 100 товаров в Россию ввел Казахстан. В перечень вошли, в частности, беспилотники, электроника. Позже выяснилось, что это список товаров двойного назначения, которые требуют дополнительного контроля, а никаких санкционных запретов на экспорт в Россию не вводится.
Западные санкции ставили целью разрушить российскую экономику, однако в итоге ударили по самой Европе. К примеру, за газ она теперь вынуждена платить больше, чем раньше.