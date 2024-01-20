Литва предложила вложить деньги в танки вместо носков

По ее словам, правительство намерено увеличить расходы на национальную оборону до 3% ВВП. Министр допустила, что займы у населения могут стать рабочей схемой.

«Денежные накопления есть у многих литовцев, чем держать их в носке, лучше вложить в танк», - сказала Армонайте.

При этом глава ведомства отметила, что по таким кредитам проценты не будут слишком высокими, однако правительство рассчитывает на понимание со стороны населения.

«Просто обществу нужно четко объяснить суть оборонных облигаций. У нас есть люди, которые поддерживают Украину. Они поймут, куда, кому и сколько нужно денег», - заключила глава Минфина.

Ранее стало известно, что прибалтийские страны намерены построить сеть оборонительных сооружений на границе с Россией.