Литва потребовала от Евросоюза пересмотреть отношения с Грузией

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», - подчеркнул Ландсбергис.

Таким образом, ЕС может отозвать у Грузии статус кандидата на вступление в объединение в связи с невыполнением определенных условий, объяснил министр.

Похожую позицию выразил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он ожидает реакции Евросоюза на события в Грузии в виде санкций, пересмотра визового режима или статуса кандидата.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в окончательном чтении 14 мая. Во время рассмотрения документа в Тбилиси проходили масштабные акции протеста.