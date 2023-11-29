Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией вслед за Финляндией

Глава ведомства отметила, что у литовских властей есть четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми предпринимаются меры реагирования.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», - подчеркнула Билотайте.

При этом она добавила, что Литва поддерживает Финляндию, которая решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Финские власти закроют КПП для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря, сообщил премьер-министр Петтери Орпо. Пересечь границу смогут только грузовики.

Жители городов Финляндии 25 ноября вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Акции состоялись в том числе в Хельсинки и Тампере. Люди пришли на протесты под лозунгами: «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы», «Давайте не будем забывать о Конституции», сообщили «Известия».