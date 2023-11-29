29 ноября 2023, 00:15

Литва отказалась закрывать КПП на границе с Россией вслед за Финляндией

Unsplash
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Власти Литвы не видят необходимости вслед за Финляндией закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом говорится в пресс-релизе министра внутренних дел Агне Билотайте.

Глава ведомства отметила, что у литовских властей есть четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми предпринимаются меры реагирования.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», - подчеркнула Билотайте.

При этом она добавила, что Литва поддерживает Финляндию, которая решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией.

Финские власти закроют КПП для лиц, ищущих убежище, до 13 декабря, сообщил премьер-министр Петтери Орпо. Пересечь границу смогут только грузовики.

Жители городов Финляндии 25 ноября вышли на митинги против закрытия границы с Россией. Акции состоялись в том числе в Хельсинки и Тампере. Люди пришли на протесты под лозунгами: «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы», «Давайте не будем забывать о Конституции», сообщили «Известия».

Финляндия Литва Россия
29 ноября 2023, 00:18
Польша решила помочь Финляндии охранять границу
РИА «Новости»
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Польша намерена отправить группу военных советников в Финляндию, чтобы помочь охранять границу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Сивера в соцсети Х.

«Одним из итогов визита <…> президента Финляндии Саули Ниинисте по приглашению президента Польши Анджея Дуды является официальный запрос о поддержке союзников перед лицом гибридной атаки на финскую границу», - сказал он.

По словам Сивера, польская сторона положительно рассмотрит просьбу Финляндии. Военные советники будут передавать знания по обеспечению безопасности границы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Пересекать КПП разрешат только грузовым автомобилям. По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володина, такое решение обернется для финского государства большими проблемами. Закрытие пунктов пропуска будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро, а стране и так скоро придется расплачиваться за вступление в Североатлантический альянс.

Финляндия Польша
29 ноября 2023, 00:02
Тела двух россиянок в простынях нашли на турецком курорте
Unsplash
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Завернутые в простыни тела двух россиянок нашли недалеко от Бодрума, сообщила телекомпания NTV. Полицейские уточнили, что первой из них было 40 лет, а второй оказалась ее 15-летняя дочь.

Трупы обнаружили местные жители. Они увидели людей, завернутых в простыни и перевязанных веревкой возле дороги рядом с населенным пунктом Ичмелер. После этого позвонили в полицию - стражи правопорядка отметили, что тела могут принадлежать россиянкам.

По мнению правоохранителей, люди умерли не своей смертью. Пока неизвестно, были ли при них документы, но тела уже направили на судмедэкспертизу. Местная полиция занялась расследованием, добавили журналисты.

Ранее два российских туриста погибли в Гималаях. Их обнаружили в бассейне с горячими источниками. Правоохранители предположили, что молодые люди могли погибнуть из-за употребления наркотиков, официальной информации на этот счет нет.

Турция Убийства Россия
28 ноября 2023, 23:52
Разработчик «Новичка» рассказал, что будет с отравленной женой Буданова
Freepik
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Жене начальника ГУР Украины Марианне Будановой ничего серьезного не угрожает после отравления тяжелыми металлами, украинские медики способны оказать ей необходимую помощь, однако случившееся может стать поводом для очередных провокаций в сторону РФ. Такое мнение выразил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк в беседе с РИА «Новости».

«Ну, конечно есть (шансы выжить - прим. ред.) <…> Я полагаю, что на Украине достаточно квалифицированных людей, чтобы [лечение] провести, и ничего там не будет, а вот информационной вони, я думаю, в нашу сторону будет достаточно», - заявил он.

По словам Ринка ртуть и мышьяк способны накапливаться в организме, если человек принимает их маленькими дозами, что приводит к плачевным последствиям. Подобные вещества накапливают морская вода и грибы. По мнению специалиста, чтобы детальнее разобраться в случившемся, нужно изучить места, в которых обедала пострадавшая.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что Кирилл Буданов сам мог отравить супругу, чтобы она не мешала ему жить с мужчинами. По его словам, в подобных делах часто обвиняли главу ГУР Украины.

Украина
28 ноября 2023, 23:46
«Неприлично богатый». Экс-министра обороны Украины Резникова заподозрили в бегстве в США
Pixabay
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Алексей Резников после отставки с поста министра обороны Украины уехал в США «неприлично богатым». Такое заявление в Telegram-канале сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-депутат напомнил о коррупционных скандалах в оборонном ведомстве при управлении Резникова. Он отметил, что зимнее обмундирование так и не доехало до военнослужащих ВСУ в зоне боевых действий, украинским солдатам приходится мерзнуть.

«Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья», - написал Кива.

Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Участники заседания в Брюсселе говорили, что результаты контрнаступления ВСУ оказались значительно ниже ожиданий, сообщили «Известия».

США Украина

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