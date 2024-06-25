Литва отказалась от соглашений с Россией о защите прав граждан

На этот шаг сейм Латвии пошел, чтобы избежать автоматического продления договора в январе 2025 года. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что отказ денонсировать документ продемонстрировал политическую волю страны.

По данным RT , за решение проголосовали 93 депутата, пять парламентариев воздержались. Российско-литовское соглашение стороны подписали в 1992 году.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Эстония, Латвия и Литва превратились в абсолютно маргинальные государства. По его словам, страны Евросоюза пытаются разрушить «все, что только можно», в том числе принцип неприкосновенности собственности.