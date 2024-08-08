Литва объявила о начале совместных с НАТО военных маневров «Лютый волк 24/2»

Сын президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена. Деньги ему передавали за оказание влияния на американское правительство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные судебные документы прокуратуры.

Следователи во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом сообщили, что Байден-младший получал деньги от зарубежных фирм и стран за функцию лоббиста, консультанта и юриста.

«Власти представят доказательство того, что ответчик (Байден-младший - прим. ред.) и деловой партнер получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», - говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

По данным прокуратуры, Хантер Байден работал с бизнесменом из Румынии Габриэлем Поповичем, которого преследовали по уголовному делу на родине, а он пытался оспорить предъявленное обвинение в коррупции. Как указали в ведомстве, доказательства сотрудничества сына президента США с румынским предпринимателем «показывают состояние ума и намерения ответчика».

Также Хантер Байден является фигурантом уголовного дела о нарушениях при хранении оружия. Как заметил в беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий, формально ему грозит до 25 лет тюрьмы.