Литва демонтирует ЛЭП с Россией и Белоруссией в 2025 году

По информации представителей компании, все линии, соединяющие Литву с Россией и Белоруссией, отключат 8 февраля 2025 года. Это произойдет в день окончания договора о электроснабжении в рамках единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ). После этого начнут демонтаж устаревшей инфраструктуры.

Недавно литовское правительство исключило электросети с Россией и Белоруссией из перечня объектов, имеющих значение для нацбезопасности. Министерство энергетики страны указало, что связи с Калининградской областью и Белоруссией становятся ненужными из-за синхронизации литовских электросетей с континентальной Европой.

В данном контексте речь идет о семи ЛЭП с напряжением 330 киловольт. Ожидается, что синхронный режим работы литовских электросетей с европейскими партнерами начнется 9 февраля 2025 года.

Ранее правительство Литвы расторгло с Россией договор о торговом мореплавании. Соглашение действовало с 1993 года.