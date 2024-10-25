25 октября 2024, 13:36

Литва демонтирует ЛЭП с Россией и Белоруссией в 2025 году

РИА «Новости»
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Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года. Об этом сообщила компания-оператор электросетей страны Litgrid.

По информации представителей компании, все линии, соединяющие Литву с Россией и Белоруссией, отключат 8 февраля 2025 года. Это произойдет в день окончания договора о электроснабжении в рамках единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ). После этого начнут демонтаж устаревшей инфраструктуры.

Недавно литовское правительство исключило электросети с Россией и Белоруссией из перечня объектов, имеющих значение для нацбезопасности. Министерство энергетики страны указало, что связи с Калининградской областью и Белоруссией становятся ненужными из-за синхронизации литовских электросетей с континентальной Европой.

В данном контексте речь идет о семи ЛЭП с напряжением 330 киловольт. Ожидается, что синхронный режим работы литовских электросетей с европейскими партнерами начнется 9 февраля 2025 года.

Ранее правительство Литвы расторгло с Россией договор о торговом мореплавании. Соглашение действовало с 1993 года.

Белоруссия Электричество Литва Россия
25 октября 2024, 04:25
Сербия отказалась вводить визы для россиян
РИА «Новости»
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Сербия не будет вводить визы для россиян, оставаясь и дальше для них открытой страной. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, Белград не станет менять политику в отношении россиян. Сербы считают Россию братской страной и любят ее.

Вулин добавил, что большинство россиян приехали в Сербию, чтобы заниматься бизнесом, избежать санкций, но это их право. Есть, конечно, и те, кто пытался заниматься политикой, чтобы навредить правительству РФ и президенту Владимиру Путину, но их меньшинство. Сербские власти последнее не поддерживают и не позволяют.

«Мы чувствуем себя братьями с россиянами и не хотим участвовать в ваших внутренних делах», - заявил Вулин, добавив, что Сербия никому не позволит поссорить ее с Россией.

Ранее Вулин назвал БРИКС надеждой человечества , пояснив, что у государств появилась альтернатива Евросоюзу. По его словам, эта организация показала «современный путь сотрудничества в регионах мира».

Визы Сербия Россия Евросоюз
25 октября 2024, 03:34
Трамп в ответ на призыв Байдена закрыть его заявил о тупости президента
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена «тупым дураком». С оскорблениями в адрес главы Белого дома Трамп начал митинг в штате Аризона, трансляцию вели на YouTube-канале политика.

«Видели его вчера? Он сказал: „Закройте его“. Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой дурак», - сказал он.

Накануне президент США заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии. Трамп неоднократно высказывался по поводу состояния здоровья Байдена, которое, по его словам, опасно для жителей США.

По словам политика, происходящее во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах также вызывает скептическое отношение. Такую же реакцию у него вызывает возможное президентство Камалы Харрис.

Ранее Дональд Трамп отказался от участия в новом раунде теледебатов. Телеканал Fox News предлагал их провести 24 или 27 октября.

США Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис
25 октября 2024, 02:55
Поведение Моди рядом с Путиным вызвало удивление в Китае
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в саммите БРИКС в Казани. Его поведение привлекло внимание журналистов китайского издания Sohu.

Перед началом официальной части мероприятий БРИКС для гостей устроили концерт и неформальный ужин. В какой-то момент Моди поднял большой палец вверх, при этом он выглядел очень счастливым. Перед индийским политиком стоял председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

На фоне обычной сдержанности индийского политика такое проявление эмоций выглядело особенно впечатляюще, что и стало поводом для обсуждения в зарубежных СМИ. Журналисты предположили, что приподнятое настроение Моди было связано с разрешением территориального спора Индии и Китая.

На встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС Путин с иронией заметил, что уровень его отношений с Моди такой, что его поймут и без переводчика. После этой шутки лидеры стран рассмеялись.

Индия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Нарендра Моди БРИКС
24 октября 2024, 18:24
«Пора и честь знать». Россия анонсировала высылку польских дипломатов
РИА «Новости»
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Польским дипломатам нужно начать готовиться к скорой ответной высылке из России. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» отреагировала на закрытие консульства России в Познани.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», - сказала она.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани. Его сотрудников признают «нежелательными лицами» на территории республики.

Сикорский объяснил такие меры попыткой поджога торгового центра во Вроцлаве диверсантом якобы по заданию российских спецслужб. В ответ Захарова заявила, что польский министр не способен на другие поступки, кроме высылки послов иностранных государств. Причем это у него только единственный талант.

Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ Польша

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