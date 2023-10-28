Литовского политика объявили в розыск в России

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«Камиле Шерайте… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в сообщении. Дополнительной информации о причинах ее объявления в розыск не привели.

Ранее посла Молдавии Лилиана Дария пригласили в российский МИД, чтобы объявить протест из-за давления на русскоязычные СМИ. Речь идет о решении выслать из республики руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова.

Также Министерство иностранных дел России выдало ноту послу Норвегии Роберту Квиле после попыток королевства сорвать в Киркенесе чествование памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от фашистов.