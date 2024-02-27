Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Агентства ООН не помогают жителям новых регионов России по политическим причинам и в связи с отсутствием собственных представителей в стране. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил пресс-секретарь Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Он пояснил, что ни у одного из учреждений ООН нет своего представительства в России и непонятно, кто из представителей властей может выйти на контакт с сотрудниками для объяснения, в какой помощи нуждаются жители новых регионов.

«Справедливо будет сказать, что в этой проблеме, несомненно, есть политические аспекты», - добавил Лаерке.

Агентство напомнило, что ранее получило аналогичный ответ от Всемирной организации здравоохранения, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и детского фонда организации (ЮНИСЕФ). При этом представители учреждений не смогли ответить на вопрос, по какой причине не могут получить доступ к жителям новых российских территорий.

Постоянный представитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов упрекнул страны Запада в политизации агентств ООН.

Он подчеркнул, что таким образом политики пытаются сохранить однополярный мир, где узкий круг государств навязывает остальным собственные правила.