Литовский министр раскрыл главную ошибку НАТО по отношению к России

Он рассказал, что Россия быстро перевела экономику страны на военные рельсы, несмотря на введенные против нее ограничения.

Кащюнас предположил, что США и Европа не попытались понять российское руководство и недооценили его, потому что они использовали «западный подход и критерии в оценке ее стратегии». Глава МО Литвы добавил, что Россия стала одним из самых опасных противников Запада, и альянсу предстоит противостоять ей «в самое ближайшее время».

Ранее Минфин США ввел очередные антироссийские санкции. Ограничения коснулись десятков физлиц, авиакомпании «Победа» и 16 морских судов. Санкции ввели против российского ВПК и поддерживающих его структур. По версии американской стороны, вошедшие в перечень физические и юридические лица помогали ВС России.