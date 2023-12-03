Листовки о возможном закрытии границы с Россией начали распространять в Эстонии

Согласно данным из буклетов, в течение последних недель РФ якобы направляет на границу с Эстонией иностранцев, у которых нет визы для въезда в Евросоюз. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии, которая закрыла все КПП.

«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», - написали в листовках.

Финские власти решили до 13 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия мигрантов и установили двойные заграждения. РФ предупредила, что такое решение обернется для Финляндии большими проблемами.