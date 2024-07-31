«Лишилась дара речи». Китай не поддержал Японию в споре за Курилы

МИД Китая поставил Японию в тупик своей позицией по Курильским островам, намекнув на их принадлежность отсылкой на итоги Второй мировой войны. Об этом сообщили в публикации платформы Sohu.

Представители КНР дали понять, что не планируют вмешиваться в прения за регион, фактически признав Курильские острова российской территорией.

«Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Японией, и он должен быть надлежащим образом решен этими двумя сторонами. В то же время Китай всегда говорил, что призывает соблюдать и уважать итоги Второй мировой войны», - сообщили представители китайского МИД.

Как отметили аналитики Sohu, после комментария китайских представителей в Японии «лишились дара речи».

Японские власти уже не первый год пытаются вернуть себя острова. Соответствующие переговоры они вели с СССР, а впоследствии и с Россией, но безуспешно. В итоге Токио так надоел Москве своими заявлениями и провокациями, что российские власти свернули все консультации по этому вопросу.

Ранее российский президент Владимир Пути дал понять, что вопрос закрыт, что можно понять однозначно: Курилы - это неотъемлемая часть России.