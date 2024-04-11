Лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его иранский коллега Эбрахим Раиси выразили соболезнование лидеру палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи гибелью внуков и сыновей после воздушного удара Израиля 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба движения.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой политбюро Ханией и принес ему свои соболезнования в связи со смертью троих детей и троих внуков после израильского авиаудара по сектору Газа», - заявили в пресс-службе.
Иранский президент Раиси также выразил свои соболезнования и отметил, что после этого жестокость Израиля стала еще более очевидной. По его мнению, израильская сторона не придерживается никаких моральных и человеческих принципов.
Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля без домов остались порядка миллиона жителей Газы.