Лидеры Турции и Ирана выразили соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью сыновей

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с главой политбюро Ханией и принес ему свои соболезнования в связи со смертью троих детей и троих внуков после израильского авиаудара по сектору Газа», - заявили в пресс-службе.

Иранский президент Раиси также выразил свои соболезнования и отметил, что после этого жестокость Израиля стала еще более очевидной. По его мнению, израильская сторона не придерживается никаких моральных и человеческих принципов.

Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля без домов остались порядка миллиона жителей Газы.