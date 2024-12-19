19 декабря 2024, 12:10

Лидеры стран ЕС обозлились на главу Еврокомиссии

Global Look Press
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Главы ряда стран Евросоюза выразили недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимает важные решения самостоятельно. Они призвала нового председателя Антониу Кошту «обуздать» председателя ЕК, сообщила газета Politico.

По информации источника, у высокопоставленных дипломатов появилось раздражение из-за односторонних действий фон дер Ляйен.

«В интерпретации полномочий мандата фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель ЕК. Недавно это отразилось на документе о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка», - отметил он.

Другой дипломат добавил, что ЕК фон дер Ляйен уже заработала репутацию человека, который принимает единоличные решения по ключевым вопросам со значительным выходом за пределы своих полномочий.

Ранее издание Daily Express предположило, что новое торговое соглашение с Южной Америкой может расколоть ЕС.

Еврокомиссия Евросоюз
19 декабря 2024, 10:07
Экс-посла в США Антонова назначили советником главы ВТБ
РИА «Новости»
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Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов получил назначение советником президента — председателя правления ВТБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов получил назначение советником президента - председателя правления ВТБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дипломат в октябре завершил командировку в качестве чрезвычайного и полномочного посла в США. На новом посту Антонов сосредоточится на содействии дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами.

Также он будет заниматься координацией участия финансовой организации в работе экспертных советов с государствами БРИКС. В пресс-службе ВТБ отметили, что его дипломатический опыт поможет наладить взаимодействие банка с партнерами из государств Глобального Юга, заинтересованных в российских проектах.

Президент Владимир Путин освободил Антонова от обязанностей посла в США в октябре. В период с 2011 по 2016 год дипломат занимал пост заместителя министра обороны России. Послом в США Антонов стал в 2017-м.

США Дипломатия
19 декабря 2024, 08:27
Американка попросила Путина найти ее пропавшего в Сирии сына-журналиста
Global Look Press
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Мать американского журналиста Остина Тайса попросила Владимира Путина помочь найти ее сына, который пропал в Сирии 12 лет назад.  Послание женщины к президенту России опубликовала американская телекомпания NBC.

«Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас обратиться к вам за помощью в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», - написала в своем обращении Дебра Тайс.

Женщина считает, что связи Путина с правительством России могут помочь в поисках ее сына. Она отметила, что, ради встречи с сыном и его возвращения домой, готова прилететь в Москву или «в любое другое место на земле».

Журналист Остин Тайс без вести пропал в 2012 году. Мужчина готовил репортажи из арабской республики для изданий The Washington Post и The Wall Street Journal. Позже в СМИ сообщили, что Тайса задержали сирийские власти по подозрению в связях с Центральным разведывательным управлением США.

Президент США Джо Байден, комментируя освобождение политзаключенных из правительственных сирийских тюрем, высказал надежду на возвращение исчезнувшего журналиста.

«Мы считаем, что он жив, мы думаем, что сможем вернуть его, но у нас пока нет прямых доказательств этого. И Асад (бывший президент Сирии - прим.ред.) должен быть привлечен к ответственности», - заявил Байден.

США Сирия Владимир Путин
19 декабря 2024, 06:01
В Финляндии задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет
РИА «Новости»
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В аэропорту Хельсинки финские чиновники задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, заподозрив пилота в обходе санкций из-за маршрута. Об этом сообщила литовская радиокомпания LRT.

Воздушное судно вылетело из Литвы в Псков, причем маршрут пролегал через территорию Латвии. Пилот совершил посадку в Хельсинки с целью дозаправки.

По данным радиокомпании, одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, ранее заподозренный в нарушении санкций.

Самолет был приобретен в Вильнюсе при помощи советника начальника Отдела по надзору за полетами Литовского агентства транспортных компетенций Ритиса Дулинскаса.

На борту также находился гражданин Латвии, заявивший, что самолет купили его латвийские родственники, а через Россию они планировали добраться до Казахстана.

«Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», - заявил мужчина.

Он уже пожаловался в прокуратуру Финляндии на действия финской таможни.

Ранее в аэропорту Техаса столкнулись два самолета из-за отказа электроники.

Задержания Финляндия Латвия Литва Санкции Самолеты Россия Евросоюз
19 декабря 2024, 04:35
Премьер Италии призналась в дружеских отношениях с Маском
РИА «Новости»
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Политиков в Италии возмутила дружба премьер-министра Джорджи Мелони с американским бизнесменом Илоном Маском. Однако политик заявила, что их отношения не вызовут конфликта интересов, сообщила газета The Independent.

Слишком теплые отношения Мелони и Маска заинтересовали участников традиционной парламентской дискуссии перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. Однако премьер отстояла свое право на дружбу с американцем.

«Я могу быть другом Илона Маска и в то же время главой первого итальянского правительства , принявшего новый закон, регулирующий частную деятельность в космосе», - ответила она на претензии в предвзятости.

Мелони заявила, что поддерживает хорошие отношения со многими людьми. Она сказала, что не должна следовать чьим-то приказам.

В сентябре 2023 года в соцсетях завирусилась фотография с официального мероприятия в Нью-Йорке, на котором Маск и Мелони очень тепло смотрели друг на друга. После этого общественность стала пристально следить за их контактами. Позднее Маск раскритиковал решение суда, которое не позволило Мелони проверять спасенных в море мигрантов, а правительство Италии одобрило структуру для работы иностранных космических компаний.

В США Маск стал соратником республиканца Дональда Трампа , победившего на президентских выборах. Он, как и Мелони, придерживается правых взглядов.

Италия Отношения Илон Маск

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